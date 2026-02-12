AB pişman oldu

Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tedariki için Vasiliko’da doğal gaz kabul terminali kurulma projesi, Çinli şirketin ayrılmasıyla yarım kalmakla birlikte, AB’nin projeye verdiği finansmanı da geri çağırdı.

Haravgi “Vasiliko: 800 Milyon Kayıp ve Sorumlu Yok… Vergi Mükellefleri Ödüyor, Hükümet Susuyor, Elektrik Sistemi Çöküyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında Avrupa Komisyonu’nun, Vasiliko doğal gaz kabul terminali projesinde verdiği 67 milyon Euro finansmanı geri çağırdığı bilgisini paylaştı.

Komisyon’un, iki yılda tamamlanması gereken projeye 2019’da 500 milyon Euro finansman sağladığını hatırlatan gazete, 67 milyon Euro’nun geri çağrılmasıyla Vasiliko skandalının, toplam zararının 800 milyon Euro’yu aştığına dikkat çekti.

Bu yükün daha öncekiler gibi yine Rum vergi mükelleflerinin sırtına yükleneceği kaydedilen haberde, projenin tamamlanıp tamamlanmayacağının ya da ne zaman tamamlanacağının bilinmediği belirtildi. Rum toplumunun yıllarca, yüksek elektrik ve atmosfere gaz salınım maliyetlerine mecbur olacağına ve ülkedeki elektrik şebekesi sisteminin de yıkılmak üzere olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre Promithas isimli doğal gaz sıvılaştırma/yeniden gaz haline getirme yüzer tesis (SFRU) olarak kullanılacak geminin inşası 200 milyon ve SFRU olarak kullanılabilmesi için gerekli donanımın eklenmesi amacıyla da 10 milyon Euro harcandı. Promitheas aylık 470 bin Euro bağlama masrafı ile Malezya’da bulunuyor. Bu maliyete Londra’daki tahkim mahkemesi ile ilgili masraflar da eklenecek.

Bu arada Rum Elektrik İdaresi, tedarik edilmesi planlanan doğal gaz ile elektrik üretimi yapabilmek için 205, Doğal Gaz Altyapı Şirketi’ne (ETİFA) katılmak için de 43 milyon Euro harcama yaptı. Elektrik üretimi için doğal gaz gelmedi, üretim maliyetleri AB ortalamasının yüzde 25 üzerinde olmaya devam ediyor. Bütün bunlara ek olarak hane halkı ve işletmeler atmosfere zehirli gaz salınımı için yıllık 250-300 Euro ödemeye devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026, 09:53