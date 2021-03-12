Açlığa mahkum edildik

Turizm emekçilerini temsil eden bir heyet dün TDP lideri Cemal Özyiğit, HP lideri Kudret Özersay ve CTP lideri Tufan Erhürman ile görüşerek yaşanan sıkıntıları aktardı. Turizm emekçilerinin açlığa mahkum edildiği belirtilirken, hükümete iletilen talepler de muhalefet liderlerinin bilgisine getirildi.

Pazartesi saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak olan turizm emekçilerinin toplu halde Başbakanlığa yürüyeceği ve bu kez çok yüksek katılımlı bir eylem yapılacağı belirtildi. Turizm emekçileri “en geç Mayıs ayına kadar, aşılarını tamamlamış olan kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine olanak sağlanmalı” diyor.

İkinci eylem hazırlığı

Girne’de 5 Mart’ta eylem yapan Turizm Emekçileri, pazartesi günü yeniden harekete geçecek. Turizm Emekçilerinin adresi bu kez Lefkoşa olacak. Emekçiler saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak ve Başbakanlık önüne yürüyecek.

Başbakanlık önünde okunacak basın bildirisinden sonra eylem sonlandırılacak.

İkinci eyleme hazırlanan Turizm Emekçileri, dün muhalefet partileri Cumhuriyetçi Toplum Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.

CTP lideri Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşen Turizm emekçileri, taleplerini ve sorunlarını aktardı. Emekçilerin talepleri

Turizm Emekçileri tarafından yapılan açıklamada parti liderlerine sunulan talepler sıralandı.

1-Sektörün aşılama programının ivedi olarak yapılması ve sektör çalışanlarının bir an önce aşılanması,

2-Ocak, Şubat ve Mart ayları için tüm turizm çalışanlarına maaş desteğinin verilmesi,

3-Bilim Kurulunun koyacağı kurallar çerçevesinde (Çift PCR kontrolü, kapalı devre vs.) 3 günlük charter uçuşlarla karantinasız girişlere izin verilerek yıl sonuna kadar devam etmesi sağlanmalı,

4- En geç Mayıs ayına kadar, aşılarını tamamlamış olan kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine olanak sağlayacak şekilde tarifeli uçuşların başlamasıdır.

