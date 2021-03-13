Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu’nun başlattığı ‘Çocuktan Çocuğa Bir Armağan’ isimli yardım kampanyası tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu’nun şubat ayında başlattığı “Çocuktan Çocuğa Bir Armağan” kampanyası, öğrencilerin yoğun katılımı ve özverili çalışmaları ile sona erdi.

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu kurucuları Gözlem Özdeğirmenci ve Turgay Hilmi kampanyanın amacının öğrencilerine yardımlaşma ve dayanışmayı öncelik alarak, çocuklara insan sevgisini aşılamak ve aynı zamanda çalışma motivasyonlarını da artırmak olduğunu belirtti.

Bu süre içerisinde Kıbrıs Sanat öğrencileri her çalıştıkları gün, yardıma ihtiyacı olan çocuklar için hazırlamış oldukları yardım kutularına ailelerinin de desteği ile birer hediye koydular. 60’ın üzerinde öğrencinin katılımı ile gerçekleşen kampanyanın sonunda çocukların sevgi ile oluşturduğu adeta bir hediye seli oluştu.

Kıbrıs Sanat Direktörü Gözlem Özdeğirmenci, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Çocuk Yuvasını ve Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezini ziyaret ederek öğrencilerin hazırlamış olduğu hediye paketlerini teslim etti.

Özdeğirmenci, Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası Müdürü Melek Alp ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Soner Öykün ile yaptığı görüşmesinde Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu olarak her zaman merkezlerindeki öğrenciler için sanatsal alanda kendilerine farklı projelerle de destek vermeyi hedeflediklerini kaydetti.



