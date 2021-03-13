Sağlık çalışanlarına  teşekkür edildi

Kadriye Erdem başkanlığındaki Girne Özgürada ve Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri Tıp Bayramı vesilesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Acil Durum Pandemi Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Lions Kulüpleri’nden yapılan açıklamaya göre ziyaret, salgın dolayısıyla zor koşullarda, baskı ve stres altında gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve Tıp Bayramlarını kutlamak üzere gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre ziyarete kulüp başkanlarının yanı sıra, Federasyon Onur Kurulu üyeleri Ezcan Özsoy ile Süreyya Gürses, Federasyon 2. Bölge Sorumlusu Ömra Can, Federasyon Çocuk Onklolojisi Hizmet Komite Başkanı Dr. Nüket Vural, Lefkoşa Merkez Lions Geçen Dönem Başkanı Levend Şenyüz, Lefkoşa Merkez İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Gülsüm Madi, Girne Özgürada Başkan 2. Yardımcısı Bengü Üçali ve Girne Özgürada Kulüp Hizmetleri Komite Üyesi Esin Özerem’den oluşan heyet de katıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Hastalıkları Hastahanesi’nden Enfeksiyon Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem ve Acil Durum Pandemi Hastahanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve mesai arkadaşlarını ziyaret eden heyet doktorlara iki kulüp adına teşekkür belgesi ile doktorlara ikram edilmek üzere kulüp üyeleri ve sponsor firmalardan temin edilen pasta, soğuk kahve, Türk kahvesi ve kahve bardakları sundu.

