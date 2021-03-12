‘Turizmi kaybettik’

Başbakanlık önünde bugün ilginç bir eyleme hazırlanan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, dün ‘Acı kayıp’ ilanı yayınlayarak, turizm sektörünün öldüğünü belirtti. İlanda, “KKTC TURİZMİ’ni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm yaslı turizm sektörü çalışanlarına, işverenlerine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullanan Seyahat Acenteleri İnisiyatifi’ bugünkü eylemde her acı kaybın ardından bir gelenek haline gelen helva dağıtımı yapacağını duyurdu.

Turizm öldü, başımız sağ olsun

Acı kayıp ilanında ise şu ifadeler kullanıldı: KKTC TURİZMİ’ni kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ülkemiz ekonomisine ciddi gelir sağlayan, ülkede hemen hemen her meslek grubu için ekmek kapısı olan lokomotif sektör turizm; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 döneminde uzun süre yaşamak ve yaşatmak için direnmiş, çabalamış fakat hükümet edenlerin plansızlık ve programsızlıklarından dolayı daha fazla dayanamayıp, Hakkı’n rahmetine kavuşmuştur.

Biz Turizm Acenteleri, mesleğimizi kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü yaşamaktayız.

Tüm yaslı turizm sektörü çalışanlarına, işverenlerine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 11:37