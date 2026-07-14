Ağır itham altında

Lapta'da iki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve cinsel istismar iddialarıyla tutuklanan 64 yaşındaki N.B. hakkındaki soruşturma genişliyor. Zanlının tutukluluğu mahkeme kararıyla 3 gün daha uzatılırken, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), olayın kamuoyuna yansımasının ardından iki çocuğun daha aynı kişi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.

Böylece soruşturma kapsamında aynı zanlı hakkında başvuruda bulunan çocuk sayısı yediye yükseldi.

3 gün daha tutuklu

Girne'nin Lapta bölgesinde birlikte yaşadığı kadının iki kız çocuğuna yönelik "çocuğa cinsel saldırı" ve "çocuğa cinsel istismar" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanan 64 yaşındaki N.B., soruşturma kapsamında yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kapalı oturumda görüşülen davada mahkeme, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

İddialara göre olay, mağdur çocuklardan birinin uzun süredir zanlının cinsel istismarına maruz kaldığını ablasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturmada zanlının olayın ardından Güney Kıbrıs'a geçtiği, Rum polisinin kaldığı adrese operasyon düzenlemesi üzerine buradan da ayrıldığı ve 9 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a geçerek polise teslim olduğu belirtildi.

Öte yandan mağdur çocukların annesi J.K., yaptığı açıklamada yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu partnerinin iki kızına cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. J.K. olayın ortaya çıkmasının ardından başka mağdurların da kendilerine ulaştığını ifade etti.

KAYAD: Şikayetçi çocuk sayısı 7'ye ulaştı

Kadından Yaşama Destek Derneği de (KAYAD), olayın basına yansımasının ardından iki kız çocuğunun daha aynı kişi hakkında cinsel taciz iddiasıyla başvuruda bulunduğunu açıkladı. Derneğin verdiği bilgiye göre çocuklardan biri KAYAD'a, diğeri ise polise başvurdu. Böylece aynı zanlı hakkında şikayette bulunan çocuk sayısı yediye yükseldi.

KAYAD, olası diğer mağdurların da destek almak için 0533 824 14 14 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini belirtti. Dernek, cinsel şiddet mağdurlarına hukuki ve psikososyal destek sağlayabileceklerini, şikayet sürecini birlikte yürütebileceklerini ifade ederek, "Konuşmak cesarettir. Sessizlik failleri korur. Dayanışma ise adaletin en güçlü başlangıcıdır." mesajını paylaştı.

Açıklamada, mağdurların yaşadıklarını paylaşmasının yalnızca bireysel adalet arayışına değil, başka mağdurların ortaya çıkmasına ve yeni suçların önlenmesine de katkı sağlayacağı vurgulanırken, hiçbir mağdurun yalnız olmadığı ifade edildi.

Dernek, olası diğer mağdurları cesaretlendirmek ve destek mekanizmalarına erişimlerini sağlamak amacıyla "Sana İnanıyorum" kampanyasını başlattığını da açıkladı.

