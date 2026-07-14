Tatlı sözle kandırdı

Yatırım yaparak yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle arkadaşına ait iki kredi kartını kullanıp şans oyunlarında bir milyon 480 bin lira harcayarak mağdur ettiği iddia edilen U.D., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında "Sahte Davranışla Bankadan Ödeme Emri Verilmesini Sağlamak" suçundan soruşturma yürütülürken, mahkeme 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 2025 yılı Eylül ayında meydana geldiğini söyledi. Polis, Türkiye'de sakin İ.Ö.'nün 3 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye başvurarak şikâyetçi olduğunu belirtti. Polis, İ.Ö.'nün ifadesinde, arkadaşı olan ve birlikte çalıştıkları U.D.'nin kendisine KKTC'de yatırım yaparak para kazandıracağı yönünde yalan beyanda bulunduğunu, bu vaatlerle kendisini ikna ettiğini anlattığını aktardı. Polis, müştekinin bu beyanlara güvenerek zanlıya iki adet kredi kartını verdiğini, U.D.'nin ise H.T. isimli şahısla birlikte söz konusu kredi kartlarını KKTC'de kullanarak şans oyunu oynadığını ve bu şekilde müştekiyi toplam 1 milyon 480 bin lira zarara uğrattığını söyledi. Müştekinin olay nedeniyle zanlıdan şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Soruşturma yeni başladı

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 12 Temmuz 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı'nda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu, zanlının kullanımındaki cep telefonunun inceleneceğini ve zanlının polise vermiş olduğu gönüllü ifadenin doğruluğunun araştırılarak teyit ve tekzip edileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve yapılması gereken tahkikat bulunduğunu dikkate alarak talebi kabul etti. U.D.'nin soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

