Kefaleti bir milyon lira

Suna ERDEN

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili tutuklanan 37 yaşındaki N.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlının 75 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Duruşmada N.E. ile daha önce tutuklanan H.S. ve V.B.E.’nin 64 kişinin kredi kartı bilgileriyle sahte kaza sigortası hazırladıkları ve o şahısların hesaplarından toplam 80 bin dolar parayı kendi hesaplarına aktardıkları açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 2025 yılı Ağustos-Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin direktörü V.B.E., suç ortağı H.S. ve N.E.’nin 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarını ifade etti.

Polis; sahte poliçelerin düzenlenmesinin zanlıların ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak 80 bin dolar parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Polis, zanlının

9 Temmuz’da tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, mesele kapsamında daha önce tutuklanan H.S.’nin telefonunda zanlıyla ilgili dekontlar tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

