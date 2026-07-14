Müzakere hazırlığı

Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak ataması, Kıbrıs meselesinde yeni bir diplomatik tartışmayı beraberinde getirdi. Avrupa Birliği, görevlendirmenin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki çözüm sürecine destek amacı taşıdığını açıklarken, KKTC Dışişleri Bakanlığı atamayı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yeni temsilciden Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki yaklaşımında daha dengeli ve yapıcı bir rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

Çözüm sürecine katkı sunacağı belirtildi

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Komisyonun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirildiği belirtildi. Fitto'nun yeni görevinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar ile yakın iş birliği içinde BM çerçevesindeki çözüm sürecine katkı sunacağı kaydedildi. Komisyon, atamanın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB'nin ilke, değer ve mevzuatı doğrultusunda işlevsel ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaşılması hedefini desteklediğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca Fitto'nun müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zeminin oluşturulmasına, taraflar arasında güvenin tesis edilmesine ve kalıcı bir çözümün desteklenmesine yönelik temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Onur duydum

Fitto da ilk açıklamasında görevlendirilmekten onur duyduğunu belirterek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e teşekkür etti. BM öncülüğündeki süreci desteklemeye devam edeceğini belirten Fitto, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı sağlamayı ve tüm taraflar arasında güven oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Hristodulidis memnuniyetini dile getirdi

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ise atamayı memnuniyetle karşıladı. Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun en üst düzey yöneticilerinden birinin bu göreve getirilmesini, AB'nin Kıbrıs sorununa daha etkin katılım iradesinin göstergesi olarak değerlendirdi. Atamanın hükümetinin AB'nin sürece daha güçlü katılımını sağlama stratejisinin somut bir sonucu olduğunu savunan Hristodulidis, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs meselesindeki gelişmelerle bağlantılı olduğunu yineledi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez

KKTC Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesiyle "sözde Kıbrıs Özel Temsilcisi" olarak atanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi. Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan ve halkın iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen atamanın tek taraflı, gayri yasal ve provokatif olduğu belirtilerek, bunun Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımadığı sürece atacağı tek taraflı adımların Kıbrıs Türk halkı tarafından yok hükmünde kabul edileceğini ve hükümet tarafından muhatap alınmayacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca, 2004 yılında GKRY'nin tek taraflı olarak AB üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte Birliğin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını ve inandırıcılığını yitirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, ortak zemin bulunmadığı bir dönemde yapılacak gayriresmi toplantı öncesinde yapay bir süreç oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek, AB'nin GKRY ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalacağını belirtti. Bakanlık, kalıcı bir anlaşmanın ancak Ada'daki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün olacağını ifade ederken, AB'nin samimiyetini göstermek istiyorsa öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel kısıtlamaları kaldırması gerektiğini kaydetti.

Dânâ: Eşitlikçi bir yaklaşım bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ise yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Johannes Hahn'ın yerine Raffaele Fitto'yu görevlendirdiğini belirterek, Avrupa Birliği'nin mevcut yapısı nedeniyle olası bir müzakere sürecinde tarafsız olmasının beklenemeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın göreve gelmesiyle birlikte Avrupa Birliği ile de güven tesis edilmesine önem verdiğini belirten Dânâ, Fitto'dan AB ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti. Dânâ, Avrupa Birliği Konseyi'nin 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılması yönünde aldığı karara rağmen bugüne kadar kayda değer ilerleme sağlanmadığını belirterek, özellikle Doğrudan Ticaret Tüzüğü başta olmak üzere bu yönde somut adımların atılmasının çözüm sürecine en büyük katkıyı sağlayacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin sürdüğünü de vurgulayan Dânâ, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yürüttüğü girişimlere Kıbrıs Türk tarafının tam destek vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin açıklama yaparak, kararın Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak değerlendirildiğini belirtti. Keçeli, yeni atanan temsilciden AB'nin Kıbrıs konusundaki taraflı tutumunun değişmesine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak gördüklerini kaydetti.

Keçeli, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı'nın Rum tarafınca reddedilmesine rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni üyeliğe kabul ederek Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlattı.

Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine ilişkin yanlı tutumunun son dönemde daha da belirgin hale geldiğini savunan Keçeli, yeni atanan temsilciye yönelik beklentilerini de dile getirdi.

Keçeli açıklamasında, "Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB'nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.