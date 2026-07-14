Maddi zarar 2 milyon lira

KKTC'de 6-12 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 18 yangında toplam 2 milyon 61 bin lira maddi hasar oluştu. Aynı dönemde İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 18 özel servis olayına da müdahale etti.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, bir haftalık süre içerisinde ülke genelinde 18 yangın ve 18 özel servis olayı kayıtlara geçti.

Raporda, yangınların başlıca nedenleri arasında elektrik kaynaklı arızalar ile insan ihmali öne çıktı. Yangınların muhtemel çıkış nedenleri; kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç üzerine yanıcı madde dökülmesi, spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, yanan çöp yığınlarının rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenmesi, rüzgar nedeniyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması, bacalarda biriken yağ tortularının alev alması ve kırık cam parçalarının güneş ışınlarını mercek gibi yansıtarak kuru otları tutuşturması olarak sıralandı.

İtfaiye ekipleri aynı dönemde çok sayıda kurtarma operasyonuna da katıldı. Özel servis olayları kapsamında araç motor bölümlerinde, kuyularda ve yüksek binalarda mahsur kalan kediler kurtarılırken, asansörde mahsur kalan kişiler ile bahçe korkuluklarına sıkışan bir çocuk da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı. Ayrıca hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma kapsamında hastaneye sevki de itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.



Önlemler hatırlatıldı

Öte yandan İtfaiye Müdürlüğü, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında temizlik amacıyla dahi olsa anız, ot, diken, çalı ve dal kümelerinin yakılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlardan Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası'nda yer alan kurallara uymaları istendi.

Açıklamada ayrıca, yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonlarına veya yanıcı maddelerin üzerine dökülmemesi gerektiği vurgulandı. Şişe ve cam parçalarının güneş altında mercek etkisi oluşturarak yangına neden olabileceğine dikkat çekildi.

İtfaiye Müdürlüğü, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağıyla çalışma yapılırken çevredeki yanıcı maddelerin ve kuru otların temizlenmesini, çalışma alanında mutlaka yangın söndürme cihazı bulundurulmasını tavsiye etti. Otel ve restoran bacalarının üç ayda bir, ev, şömine ve fabrika bacalarının ise yılda iki kez temizlenmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026, 09:56