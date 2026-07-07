Ağır suça ağır ceza

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'de bir eğlence mekanı önünde Hüseyin Mavideniz'in darp edilerek öldürülmesine ilişkin davada karar 3 yıl sonra açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, maktulü çok sayıda darbe ile öldürdükleri sabit görülen Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner'i 25'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme; sanıkların eylemini "adeta bir saldırı fırtınası" olarak nitelendirirken, olayın kamuoyunda yarattığı infial ile sanıklardan birinin güvenlik görevlisi olmasına rağmen şiddetin içinde yer almasını cezanın belirlenmesinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdi. Kararın ardından Mavideniz'in yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Toplumda ciddi infial yarattı

Kararı açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların işlemiş olduğu suçun insan yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik en ağır suçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Mahkeme; sanıkların Hüseyin Mavideniz'e yönelik saldırılarının sıradan bir kavga veya anlık öfke sonucu gerçekleşen bir olay olmadığını, maktule karşı yoğun ve aralıksız şekilde uygulanan şiddetin ölümle sonuçlandığını belirtti. Mahkeme; olayın umuma açık bir eğlence mekanı önünde gerçekleşmesinin ve çok sayıda kişinin gözü önünde işlenmesinin toplumda ciddi infial yarattığını kaydetti.

Kararda, sanıkların maktule yönelik eylemlerinin "adeta bir saldırı fırtınası" niteliğinde olduğu ifade edilerek, bu durumun cezanın takdirinde önemli bir ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate alındığı vurgulandı. Mahkeme ayrıca sanıklardan Mehmet Yazıcı'nın olay tarihinde eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığına da dikkat çekti.

Güvenlik görevlilerinin görevinin insanların can ve mal güvenliğini sağlamak, olayları büyümeden önlemek ve kamu düzenini korumak olduğuna işaret eden mahkeme, buna rağmen Yazıcı'nın bizzat ölümle sonuçlanan şiddet eylemine katılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kararda, güvenliği sağlamakla yükümlü bir kişinin tam aksine ölümle sonuçlanan saldırının failleri arasında yer almasının cezanın artırılmasını gerektiren önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususları birlikte değerlendirdiklerini, ancak işlenen suçun ağırlığı, toplum üzerindeki etkisi, meydana geliş şekli ve ölümle sonuçlanması dikkate alındığında, caydırıcılığı sağlayacak ve adalet duygusunu tatmin edecek cezanın uzun süreli hapis cezası olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin Mavideniz'in ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner'i 25'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Karar sonrası arbede

Kararın ardından Mavideniz'in yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Taraflar arasında yükselen tansiyon, mahkeme binasında görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, olayın ardından taraflar sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı. Bu arada Hüseyin Mavideniz'in yakınları, mahkemenin verdiği cezadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Mavideniz'in yakınları, "Her ne kadar 25 yıl bizim açımızdan az da olsa yine de adalet tecelli etmiştir." diyerek yargıya teşekkür etti.

Olayın geçmişi

İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 03:20’de çıkan kavgada, Mehmet Yazıcı’nın, Hüseyin Mavideniz’e sağ eliyle şiddetli şekilde yumruk atarak, yere düşüp kafasını beton zemine çarpmasına neden olmuş, Doğu Ömer Alçıner’in ise maktulün kafasına, yerde yatır vaziyette bulunduğu sırada, ayağının topuk kısmı ile bir kez sol kol kısmına, 2 kez de başına vurmuş, maktul Hüseyin Mavideniz olay sonrası hayatını kaybetmişti.