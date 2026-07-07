Yeniden ele alınacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 23 Haziran’da oy çokluğuyla kabul edilen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Erhürman, iade gerekçesinde, Akademiye giriş koşulları, giriş sınavlarının usul ve esasları, başarı kriterleri ile öğrencilerin akademik statülerini etkileyen temel hususların tüzükle düzenlenmesine olanak sağlayan hükümlerin, Anayasa’nın öngördüğü hukuk devleti ilkesi ve yasama yetkisinin devredilmezliği prensibi bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin sıradan bir eğitim kurumu olmadığını, kamu eğitim sisteminde görev yapacak öğretmenlerin yetiştirildiği ve kamu hizmetine giriş süreciyle doğrudan bağlantılı özel statülü bir yükseköğretim kurumu olduğunu kaydeden Erhürman, Akademiye kabul şartları, giriş sınavlarının niteliği, başarı ölçütleri ile öğrencilerin devam ve mezuniyet koşullarının yalnızca kurumun iç işleyişine ilişkin teknik düzenlemeler olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Söz konusu kuralların, bireylerin eğitim ve öğretim hakkından yararlanmalarını ve öğretmenlik mesleğine erişim imkanlarını doğrudan etkilediğine işaret eden Erhürman, bu yönüyle düzenlemenin Anayasa’nın eğitim ve öğretim hakkını güvence altına alan 59’uncu maddesi ile kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 120’nci maddesi kapsamında anayasal önem taşıdığını ifade etti.

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını etkileyen, kişilerin hukuki statülerini belirleyen ve kamu görevine erişim bakımından sonuç doğuran kuralların ana unsurlarının yasayla düzenlenmesinin hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucu olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu çerçevede, kimlerin Akademiye kabul edileceği, giriş sınavlarının hangi aşamalardan oluşacağı, başarı ölçütlerinin ne olacağı, öğrencilerin başarılı sayılma veya başarısızlık nedeniyle ilişiklerinin kesilmesine yol açabilecek kriterlerin nasıl belirleneceği gibi konuların yasada temel esaslarıyla gösterilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Buna karşın yasanın söz konusu alanlarda yeterli çerçeve, ölçüt ve sınırları ortaya koymadan düzenleme yetkisini bütünüyle tüzüğe bırakmasının, yürütme organına esaslı kuralları belirleme yetkisi tanınması sonucunu doğurabilecek nitelikte olduğunu belirten Erhürman, düzenlemenin hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleri bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, yasa ile düzenlenmesi gereken temel hususların kapsamı, amacı, esasları ve sınırları belirlenmeden düzenleme yetkisinin tüzüğe bırakılmasının, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin yanı sıra hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkeleri ile normlar hiyerarşisine de aykırılık teşkil ettiği görüşünü bildirdi.

