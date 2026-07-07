Art arda iki kez ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ayia Napa'da uğradığı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Tan'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini, durumunun ağır ve kritik olduğunu açıkladı.

Tan'ın art arda iki kez beyin ameliyatına alındığını ve halen yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirten Dinçyürek, hastanın mevcut sağlık durumunun nakle uygun olmadığını söyledi.

Dinçyürek, Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Çağın Ozankaya ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan'ın da yer aldığı heyetle birlikte, Tan'ın tedavi gördüğü Güney Kıbrıs'taki Lefkoşa Merkez Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastanede Tan'ı yerinde gördüklerini ve tedavisini yürüten doktorlardan tıbbi belgeler eşliğinde ayrıntılı bilgi aldıklarını kaydeden Dinçyürek, yapılan tetkiklerin ardından Tan'ın art arda iki kez beyin ameliyatına alındığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

"Hastanın hayati tehlikesi mevcuttur. Durumu ağır ve çok ciddidir." diyen Dinçyürek, mevcut sağlık durumunun nakle uygun olmadığını belirterek, "Şu anda hasta stabil olmadığı için nakli tıbben doğru bir uygulama olmaz ve çok daha yüksek risk taşır." ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Dinçyürek, "Bizim açımızdan atılması gereken herhangi bir adım varsa, bunları en kısa sürede atacağız." dedi.

Ahmet Tan'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçyürek, tedavisinin başarılı şekilde ilerleyerek sağlık durumunun stabil hale gelmesi durumunda hastanın KKTC'ye nakledileceğine inandığını sözlerine ekledi.

