İkisi de hatalı

Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bağlantı Yolu üzerindeki Tantura Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan iki kadın sürücü hastaneye kaldırılırken, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın sürücülerden birinin dikkatsizliği diğerinin ise anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşağa giriş yapması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza, 6 Temmuz tarihinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Suna Aygün (K-39), yönetimindeki AB 329 F plakalı salon araçla DAÜ Bağlantı Yolu üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonunda bulunan Tantura Kavşağı'na geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kavşağa giriş yaptı. Bu esnada Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Yeşim Özçınar (K-38) yönetimindeki EC 252 plakalı aracın sol ön yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Kontrolden çıkan EC 252 plakalı araç yolun sağında bulunan orta refüje çıkarak Karayolları Dairesi'ne ait yön levhasına ön kısmıyla çarpıp durdu. AB 329 F plakalı araç ise savrularak yolun solunda bulunan trafik adacığının üzerine çıktıktan sonra durabildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan her iki sürücü de olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından her iki sürücü de taburcu edildi.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

