Gazimağusa’da yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 15 yaşındaki M.E.B., uğradığı gasp olayında telefonunu kurtarmaya çalışırken yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç., polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonucunda Gazimağusa'da yakalanarak tutuklandı. MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün oğlu olan M.E.B’in tedavisi sürerken, polis olayla ilgili açıklama yaptı.

Olay, 5 Temmuz tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa'nın Metehan Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.Ç. (E-24), kullandığı araçla yolda bulunan M.E.B.'nin (E-15) yanına yaklaşarak saati sordu. M.E.B. saati kontrol etmek amacıyla cebinden iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu çıkardığı sırada, zanlı telefonu, kılıfı içerisinde bulunan 100 Euro nakit para ile birlikte aniden alarak hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Telefonunu geri almak isteyen M.E.B., zanlının kullandığı aracın ön kapısına tutundu. Ancak A.Ç. durmak yerine aracı sürmeye devam etti. Bir süre hareket halindeki araçla sürüklenen M.E.B., daha sonra yola düşerek ciddi şekilde yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen ileri soruşturmada zanlı A.Ç.'nin Gazimağusa'da bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklanarak polis hücrelerine konuldu.