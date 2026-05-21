Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda sebze ve meyve fiyatları vatandaşın bütçesini zorladı. Domates kilosu 140 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar en çok tüketilen ürünün pahalı olmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Kiraz 500 lira, fiyatını düşene kadar bekleyebiliriz ama domates sık tüketilen bir üründür” dedi.

Vatandaşlar birçok ürünü alamadıklarını söylerken, asma yaprağı 900 lira, kiraz 500 lira, can erik 300 lira, kapya biber 250 lira, şeftali 250 lira, üzüm 250 lira, nektarin 250 lira, çilek 200 lira, taze fasulye 200 lira, kivi 180 lira, salkım domates 170 lira, mantar 150 lira, armut 150 lira, acı biber 150 lira, domates 140 lira, kavun 140 lira, tatlı biber 120 lira, elma 120 lira, ananas 100 lira (adet), taze bakla 100 lira, limon 100 lira, muz 90 lira, dolmalık biber 80 liradan satışa sunuldu.

Ne dediler…?

Yaşar Oğuz

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün mısırdır. 60-70 liradan aşağıya mısır yoktur. Pazar yerinden her istediğimizi alamıyoruz. Yeşillikler biraz pahalı olduğu için alamadık. Beklentimiz fiyatların biraz daha aşağıya çekilmesi için çalışılmasıdır.”

Erdal Ateş

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Biraz meyve biraz sebze alacağız ancak fiyatlar pahalı. Avrupa’dan geliyorum ve orayla kıyasladığımız zaman burası daha pahalı. İnsanların gelirleri Avrupa gelirlerinden düşük ancak satılan malzemeler Avrupa’dan çok daha yüksek. Bu fiyatların düşeceğini de düşünmüyorum. Kiraz bugün kilosu 500 liradan satılıyor. Çok insan bu fiyata kiraz alıp tüketemez.”

Cem Akça

“Pazar yerinden avokado, enginar, semizotu aldım ancak pazar yeri fiyatları marketlerle aynı durumda. Pazarda fiyatı en yüksek ürün 500 lira ile kirazdır. Kiraz için biraz daha bekleyeceğiz.”

Okan Demir

“Evin ihtiyaçlarını almaya geldik. Üç haftadır fiyatlar da aynı gidiyor. İhtiyacımız olanı alıyoruz ancak alamayan insanlar da vardır. Fiyatlarla ilgili beklentimiz istikrarlı olmasıdır. Sürekli fiyatların artması insanların alım gücünü kaybetmesine neden oluyor.”

Mustafa Oflazoğlu

“Pazardan alışveriş yapmaya geldik ve evin ihtiyaçlarını almaya çalışıyoruz. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün 140 lira olan domatestir. Mecburen alıyoruz. Kiraz çok yüksek ve onu asla alamayız. Fiyatlarla ilgili beklentimiz herkesin rahatça ihtiyacını alabileceği duruma gelmesidir.”

Halil Özgün

“Pazardan alışveriş yapmaya geldik. Fiyatlar her hafta yükseliyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün domatestir. Kiraz ve erik de çok pahalıdan satılıyor. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Erik, karpuz, kiraz alamadık. Fiyatlarla ilgili beklentimiz olsa da bir şey değişmeyecektir.”

Aysel Ayaydın

“Pazar yerinden yoğurt, patates ve birkaç meyve aldım bin lira. Fiyatlar çok pahalı ve çocukları olan aileler çok zorluk çekiyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün domates ve meyvelerdir. Fiyatı yüksek diye alamadığımız çok ürünler oluyor. Ufak çocuğu olanlar alamam da diyemez Allah herkesin yardımcısı olsun. Bütün gün çalışıp bir kilo kiraz alamayız. Beklentimiz bu fiyatların düşmesidir.”

Ali Güvenay

“Fiyatlar pazar yeri olmasına rağmen biraz pahalıdır. Dolaşırken tanıdıklarımla konuştum ve onlar da pahalı olduğunu ifade ediyor. Rum tarafında fiyatlar bizden daha düşük olduğu için birçok insan oradan alışveriş yapıyor. İnsanlar üç tane domates, beş tane soğan alıyor. Düzgün bir alışveriş olmuyor artık. Kiraz çarşıya geldi ancak evlere girmedi.”

Pazar yerinde dünkü fiyatlar

Asma yaprağı: 900 TL

Kiraz: 500 TL

Can erik: 300 TL

Kapya biber: 250 TL

Şeftali: 250 TL

Üzüm: 250 TL

Nektarin: 250

Çilek: 200 TL

Taze fasulye: 200 TL

Kivi: 180 TL

Salkım domates: 170 TL

Mantar: 150 TL

Armut: 150 TL

Acı biber: 150 TL

Domates: 140 TL

Tatlı biber: 120 TL

Kavun: 140 TL

Elma: 120 TL

Ananas: 100 TL (Tanesi)

Taze bakla: 100 TL

Limon: 100 TL

Muz: 90 TL

Dolmalık biber 80 TL

Avokado: 70 TL (Tanesi)

Portakal: 70 TL

Pancar: 60 TL

Patlıcan: 70 TL

Havuç: 50 TL

Patates: 40 TL

Salatalık: 40 TL

Beyaz sarma: 40 TL (Kilosu)

Soğan: 40 TL

Marul: 20 TL