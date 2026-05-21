Tarihi karar

Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’la Kuzey Kıbrıs’a deniz altından döşenecek borularla doğal gaz getirilmesine ilişkin 100 yılın projesini ele aldı. AB müdahalesinin söz konusu olmadığı proje hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz böyle bir anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun iki ülkenin kararına bağlı olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ise ortak basın toplantısında “Enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek; Anadolu’nun desteği, KKTC’nin enerjisini yükseltecek” dedi. Üstel “Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil; enerjiyi, üretimi ve iş birliğini artırmalıdır” diyerek Rum tarafına mesaj gönderdi.

Ana gündem enerji

Ankara’ya giden Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yılmaz, Ankara’daki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüşmelerinde, KKTC ile ikili ilişkileri kapsamlı biçimde ele alarak, iş birliğini kuvvetlendirme yolunda atacakları adımları ve hayata geçirecekleri çeşitli projeleri istişare etme imkânı bulduklarını dile getirdi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılımı ile gerçekleşen görüşmenin ana gündemini enerji alanındaki iş birliğinin oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji altyapısının daha sağlam bir yapıya kavuşturulması yönünde yürüttükleri çalışmaları kapsamlı biçimde ele aldıklarını kaydetti.

Mobil santral sayısı yediye ulaştı

Adanın enerji arz güvenliğine dönük olarak KKTC’de gerçekleştirilen saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) aracılığıyla Eylül 2024 itibarıyla beş mobil santralin adada tesis edildiğini dile getiren Yılmaz, geçen yıl, iki mobil santralin daha KKTC’ye sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte devreye alınan mobil santral sayısının yediye ulaştığına dikkat çekti.

Her biri 25 megawatt gücündeki santrallerle KKTC’nin giderek artan elektrik ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanabilmesinin sağlandığını dile getiren Yılmaz, bu santrallerin tüm bakım ve onarımlarının, Türkiye tarafından karşılandığını söyledi.

Dört dizel makinenin bakımına ilişkin giderler karşılanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bünyesinde yer alan dizel makinelerin bakım, onarım ve arıza tamirlerinin de, belirli dönemlerde iki ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması aracılığıyla karşılandığını belirten Yılmaz, “Verdiğimiz blokelerle EÜAŞ’ın iş birliğinde 2026 Anlaşması kapsamında da, KIB-TEK’e ait dört dizel makinenin bakımına ilişkin giderler karşılanacak olup, böylece adada elektrik üretim faaliyetlerinin devam etmesi ve kondisyon kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın navlun bedelinin de anlaşma kapsamında karşılandığını dile getiren Yılmaz, bu yatırım ve projeler ile özellikle yaz döneminde adada yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Yatırım aşamasına geçmeyi öngörüyoruz

Adadaki enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında, kablo ile elektrik projesi ve bu proje ile ilgili uzun vadeli perspektiflerini koruyarak, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkânı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde KKTC’deki meslektaşlarıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, projenin, enerji alanındaki iş birliklerini stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanç belirtti.

“KKTC enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer alıyor, bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Yılmaz, doğal gaz konusunda başlattıkları teknik çalışmaları tamamlayarak, kısa süre içerisinde yatırım aşamasına geçilmesini öngördüklerini vurguladı.

Haziran ayı içerisinde KKTC’ye ziyaretimiz olacak

Çok yoğun bir çalışma sergilendiğini dile getiren Yılmaz, “Muhtemelen haziran ayı içerisinde sayın bakanımızla birlikte KKTC’ye ziyaretimiz olacak” diyerek, en kısa sürede hükümetler arası anlaşmayla birlikte bu stratejik projenin altyapısını oluşturmayı, teknik çalışmalar biter bitmez de projeyi başlatmayı öngördüklerini kaydetti.

Kablo ile elektrik projesinde, Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında bazı meseleler olduğunu ancak doğal gazda böyle bir mesele olmadığını söyleyen Cevdet Yılmaz, “Doğal gaz tamamen iki ülkenin kararına bağlı mesele… Dolayısıyla burada hükümetler arası anlaşmayı yaptığımız andan itibaren çok kısa süre içinde gerekli adımları atmamız konusunda bir perspektife sahip olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Desteğimiz sürecek

Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteklerini sürdüreceklerini yineleyen Yılmaz, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her platformda anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye’siz bir KKTC, KKTC’siz bir Türkiye düşünülemez

Başbakan Ünal Üstel de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin ortak tarih, ortak mücadele, ortak kader ve sarsılmaz bir kardeşlik bağı üzerine kurulduğunu söyledi.

“Türkiye’siz bir KKTC, KKTC’siz bir Türkiye düşünülemez.” diyen Üstel, bu anlayışın koşulsuz dayanışmanın, güçlü iş birliğinin ve kardeşlik hukukunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Üstel, birlikte hayata geçirilen büyük projelerin de kardeşlik bağı, koşulsuz sevgi, saygı ve güvenin neticesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Üstel, 14 yıl önce benzer bir toplantıda Asrın Su Projesi’nin adımlarının atıldığını hatırlatarak, bugün ise tarihe geçebilecek büyüklükte yeni projelerin değerlendirildiğini söyledi.

Enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek

Türkiye’den KKTC’ye enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik ilk adımların daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte atıldığını ifade eden Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı'nın (ENTSO-E) izin süreçlerinde sorun çıkarmaya ve işleri yokuşa sürmeye devam ettiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti liderliğinin bu sorunu da aşacağına yürekten inandığını belirtti.

“Şimdi bu büyük projenin yanına yüzyılın yeni bir projesini daha ekliyoruz.” diyen Üstel, Türkiye’den çekilecek boru hattı ile KKTC’ye doğal gaz getirilmesini öngören yeni bir projenin gündemde olduğunu söyledi.

Bu stratejik adımın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacağını ifade eden Üstel, Asrın Projesi ile Anadolu’dan KKTC’ye su getirildiğini, şimdi ise Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğal gaz geleceğini kaydetti.

“Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC’nin geleceği değişecek.” diyen Üstel, Anadolu’nun desteğinin KKTC’nin enerjisini yükselteceğini söyledi.

Projelerin yalnızca KKTC açısından değil, Doğu Akdeniz’in geleceği açısından da tarihi öneme sahip olduğunu belirten Üstel, Türkiye’den adaya ulaştırılması planlanan doğal gazın ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026, 10:08