Liste yayınlandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından hazırlatılan fiyat araştırmasında, Kuzey Kıbrıs’ta ürünlerin büyük bölümünün Güney Kıbrıs’a göre daha ucuz olduğu ortaya konuldu.

KKTC genelinde yapılan karşılaştırmalı çalışmada, 74 temel tüketim ürününün incelendiği ve ürünlerin yüzde 79,5’inin Kuzey’de daha düşük fiyatla satıldığı, yüzde 20,5’inin ise Güney Kıbrıs tarafında daha ucuz olduğu belirlendi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından hazırlattığı araştırmada, yerli üretimin bulunduğu ürünlerde fiyat avantajının daha belirgin olduğu vurgulandı. Buna göre yerli üretim ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ının Kuzey Kıbrıs’ta daha ucuz olduğu, yerli üretimin bulunmadığı ürünlerde ise bu oranın yüzde 57 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

Lefkoşa’da paylaşılan raporda, süt ve süt ürünleri, yumurta, temizlik ürünleri, bazı meyve ve temel gıda ürünlerinde Kuzey Kıbrıs’ın fiyat avantajı sağladığı belirtildi. Özellikle uzun ömürlü süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar ve hellim gibi ürünlerin hem yerli üretim olması hem de daha düşük fiyatla satılması dikkat çekti.

Raporda, ithalata bağımlılığın olduğu ürün gruplarında ise navlun, sigorta ve liman giderleri gibi döviz bazlı maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiği kaydedildi. Ayrıca yerli üretimin fiyat istikrarında dengeleyici rol oynadığı vurgulandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, yerli üretimin halkın alım gücünü korumada stratejik bir rol üstlendiğini belirterek, üretimin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs’ta daha ucuz olan bazı ürünler

Baldo pirinç, buğday unu, pilavlık bulgur, tavuk bütün, Bolibeef, uzun ömürlü süt, inek yoğurdu, beyaz peynir, taze kaşar, Edam, Gouda, hellim, yumurta, ayçiçek yağı, portakal, nar, çilek, elma, muz, kuru kayısı, patates, dondurulmuş patates, bezelye, kuru fasulye, salça, siyah zeytin, toz şeker, pekmez, tahin helva, dondurma, et/tavuk suyu, kahve, kola, meyve suyu, hazır kahve, su, mop, kağıt havlu, kağıt peçete, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, sabun, şampuan, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, çamaşır yumuşatıcısı, bulaşık deterjanı ve yüzey temizleyici ürünler.

Güney Kıbrıs’ta daha ucuz olan bazı ürünler

Biberon maması, makarna (spagetti), mısır gevreği, kuzu eti (but ve kol), kuru üzüm, bal, ketçap, mayonez, maden suyu, trasha köpüğü, diş macunu, deodorant, bebek bezi, bazı ithal kahve çekirdekleri ve süpürge.

