Tövbe tövbe

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda öğretmen olarak görev yapan 54 yaşındaki adam, beş erkek öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Zanlı L.B. “Cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda öğretmen olarak çalışan zanlının, 2025-2026 yılları arasında sekizinci ve dokuzuncu sınıfta okuyan 14 - 16 yaş aralığındaki beş erkek çocuğun bacaklarına ve kalçalarına vurup, okşayarak cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, şikâyetin 19 Mayıs’ta yapıldığını zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaparken tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; öğrencilerin ifadelerinde zanlının cep telefonunda kendilerine uygunsuz fotoğrafları gösterdiğini söylediklerini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, müşteki sayısının artabileceğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

