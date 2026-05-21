Yaralının durumu kritik

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 25 yalındaki ev arkadaşı M.S.E.S.M.’yi karnından bıçaklayarak, ağır yaralayan Sudanlı A.I.M.A. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “Ağır yaralama” suçundan soruşturma yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Kızılbaş bölgesinde sakin zanlının, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M.’nin karnına 26 santimetre uzunluğundaki bıçağı bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaralama suçunu işlediğini belirtti.

Polis, yaralanan şahsın olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada ameliyata alındığını ve ardından cerrahi serviste müşahede altına tutulduğunu söyledi.

Olayın ardından zanlının Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu belirten polis, aynı gün kullanılan bıçağın suçun işlendiği ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme ek süre talebini onayladı.

