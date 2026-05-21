İzin belgesi yok

Suna ERDEN

Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri almayan yurt dışına 4 adet embriyo çıkarmaya çalışan 24 yaşındaki ABD vatandaşı Y.M.G.(E) Ercan Havalimanı’nda tutuklandı. New York’ta faaliyet gösteren bir şirket için kuryelik yaptığı öğrenilen zanlı “İnsan hücre, doku ve organ nakli yasasına aykırı hareket” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, olayla bağlantılı izin süreçleri, kamera görüntüleri ve alınacak ifadelerin araştırıldığı açıklandı.

Taşıma tankı tespit edildi

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen kontrol noktasında denetime tabi tutulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda “Life Parcel” ibareli ve referans numaralı özel bir embriyo taşıma tankı bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; söz konusu tank içerisinde 4 ayrı tüpte toplam 4 embriyo bulunduğunu ve zanlının bunları yetkili makamdan gerekli izinleri almadan KKTC dışına çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini kaydetti. Bunun üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, embriyoların emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Yürütülen ilk soruşturmada embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin belirlendiğini aktaran polis, yapılan ileri araştırmada embriyoların KKTC dışına çıkarılabilmesi için yetkili makamlardan alınmış herhangi bir resmi izin bulunmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini de mahkemeye aktardı. Ancak soruşturmanın yeni başladığını belirten polis memuru; olayla bağlantılı olarak temin edilmesi gereken ek ifadeler, incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri ve izin süreçlerine ilişkin araştırmalar bulunduğunu kaydetti.

Zanlının serbest kalmasının soruşturmaya etki edebileceğini belirten polis, mahkemeden zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Başvuru var, izin yok

Zanlının avukatı ise ithalata için izin başvurusu yapılıp yapılmadığını sordu. Polis, ilgili makamlara yapılmış bir başvurunun mevcut olduğunu ancak izin belgesi olmadığını tespit edildiğini ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Embriyo ithalatı ve ihracatı

KKTC’de yürürlükte bulunan “İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa”, insan hücreleri, dokuları ve embriyoların bağışlanması, taşınması, saklanması ve nakline ilişkin usulleri düzenliyor. Yetkili makamların onayı olmadan embriyo, sperm, yumurta veya benzeri üreme hücrelerinin ülkeye sokulması ya da ülkeden çıkarılması suç kapsamına girebilir.

Yasaya göre: Embriyoların saklanması ve transferi belirli prosedürlerle yapılabiliyor.

Yurt dışına çıkarılması veya yurt dışından getirilmesi için Sağlık Bakanlığı ve ilgili otoritelerin izni gerekiyor.