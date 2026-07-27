Altyapı güçlendirildi

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy'de yapımı devam eden Dut Deresi Kanal Projesi'nde çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü ve proje kapsamında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını açıkladı. Amcaoğlu, kanal çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, güzergâh üzerindeki havai telefon hatlarının Telekomünikasyon Dairesi ile yürütülen iş birliği sayesinde yer altına alındığını söyledi.

Yapılan çalışmayla altyapının daha güçlü hale getirildiğini ifade eden Amcaoğlu, bölgenin daha güvenli, düzenli ve modern bir görünüme kavuşmasına katkı sağlandığını vurguladı.

Havai telefon hatlarının yer altına alınmasıyla proje kapsamında önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını belirten Amcaoğlu, sürece sağladığı hızlı destek ve iş birliği dolayısıyla Telekomünikasyon Dairesi'ne teşekkür etti.

Kanlıköy'den başlayarak belediye sınırları içerisindeki altyapı yatırımlarını aynı kararlılık ve hızla sürdürdüklerini kaydeden Amcaoğlu, Dut Deresi Kanal Projesi'ndeki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.