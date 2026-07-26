Sürat ve alkol

Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam bin 808 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 46 ikamet izinsiz şahıs tutuklanırken, 147 araç da trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan iş yerleri, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Trafikte ise araç sürücüleri denetlendi. Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 46 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik denetimlerinde ise 8 bin 437 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan bin 808 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 147 araç trafikten men edildi. Denetimlerde rapor edilen trafik suçları arasında 559 sürücünün yasal hız sınırını aşması ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra 32 sürücünün alkollü araç kullandığı, 13 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 83 aracın sigortasız olduğu, 152 aracın seyrüsefer ruhsatsız olduğu ve 81 sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Rapor edilen trafik suçları

Hız sınırını aşarak araç kullanmak: 559

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 152

Sigortasız araç kullanmak: 83

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 81

Alkollü araç kullanmak: 32

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 29

Muayenesiz araç kullanmak: 20

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 13

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 11

5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonların

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nu kullanması: 8

Görüşü engelleyici cam filmi kullanmak: 7

Elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak: 5

Diğer trafik suçları: 808