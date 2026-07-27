Hafızalara kazındı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Leymosunlular Buluşması", Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Köklerimizde Leymosun, Yüreğimizde Birlik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte farklı kuşaklardan Leymosunlular bir araya geldi. Gecede hem eski dostluklar tazelendi hem de kültürel bağlar yeniden güçlendi. Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte unutulmaz anlar yaşandı. Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni toplarken, Retro Çalgıcıları seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı. Etkinlik kapsamında tombala ve piyango çekilişleri düzenlenirken, sosyal sorumluluk çalışması çerçevesinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi ile Diyaliz Bölümü'nün ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası gerçekleştirildi. Gecenin sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'a organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.