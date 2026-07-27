Yaz etkinlikleri devam ediyor

İskele Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 21 Temmuz'da başlayan ve 5 Eylül'e kadar sürecek etkinlikler kapsamında çocuklar, alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde farklı atölyelerde hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bilim ve Deney Atölyesi, çocukların yoğun ilgisiyle düzenlendi. Eğitmenler Olcan Güllü ve Hülya Plaka tarafından verilen atölyede çocuklar, eğlenceli ve öğretici deneylerle bilimin temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Atölye boyunca gerçekleştirilen deneylere büyük ilgi gösteren çocuklar, merak ettikleri sorulara yanıt bulurken gözlem yapma, araştırma ve keşfetme becerilerini de geliştirdi. Bilimsel olayları eğlenerek öğrenen minikler, deneyleri yakından takip ederek uygulamalara aktif şekilde katıldı.

Çocukların atölye boyunca sergilediği heyecan ve merak dikkat çekerken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bilimsel keşiflerle dolu etkinlikte çocuklar hem yeni bilgiler edindi hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

İskele Belediyesi, yaz tatili boyunca düzenlediği etkinliklerle çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan program kapsamında çocuklar, yaz boyunca birbirinden farklı atölye ve etkinliklerde buluşarak hem öğrenmeye hem de eğlenmeye devam edecek.

Belediye yetkilileri, 5 Eylül'e kadar sürecek Yaz Etkinlikleri'nin çocuklara güvenli, eğitici ve keyifli bir tatil ortamı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

