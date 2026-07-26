Karpaz ağladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'ye bağlı Kumyalı'da buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 46 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Lokman Hacıhasanoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kumyalı'da 2001 yılında inşa edilerek faaliyete giren Arpaçay Silosu'nda son iki yıldır çalışan Hacıhasanoğlu için Sipahi Köy Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının hâkim olduğu törende, dualar edilirken yoğun katılım nedeniyle vatandaşlar cami avlusunun dışına kadar taştı.

Cenaze törenine Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, milletvekilleri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan yakınları ve iş arkadaşları, "Çalışkan, altın gibi bir dostumuzu kaybettik." sözleriyle üzüntülerini dile getirdi. Lokman Hacıhasanoğlu'nun cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sipahi Köy Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

