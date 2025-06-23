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Anlaşılır gibi değil

Narenciye ülkesinde limonun kilosu 180 liraya çıktı

Anlaşılır gibi değil

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün limon kilosu 180 liradan satışa sunuldu. Bir zamanlar narenciye ülkesi olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ta limonun fiyatı vatandaşın tepkisine neden oldu.  Vatandaşlar ithal ürünlerin pahalı olmasını anladıklarını ancak yerli sebze-meyvelerin yüksek fiyatlarda satılmasını kabullenmediklerini söyledi. 
Pazarda haftalardır kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kiraz dün 500 liradan alıcı bekledi. Bamya 250, kivi, üzüm, armut 200 liradan tezgaha konulurken, börülce 180 liradan satışa sunuldu. Pazarda domatesin 25, salatalığın 20 liradan satılması ise vatandaşı bir nebze memnun etti.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi: 
Kiraz: 500 TL 
Bamya: 250 TL 
Kivi: 200 TL 
Bal armut: 200 TL 
Sultani üzüm: 200 TL 
Kivi: 200 TL 
Limon: 180 TL 
Börülce: 180 TL 
Şeftali nektarin çeşitleri: 150 TL 
Nektarin: 150 TL 
Şeftali: 150 TL 
Formosa erik: 150 TL 
Zerdali: 150 TL 
Armut: 100 TL 
Taze mısır: 3 tanesi 100 TL
Taze fasulye: 80 TL 
Muz: 75 TL 
Mango (Tane): 75 TL
Elma: 60 TL 
Dolmalık biber: 50 TL 
Çarli biber: 50 TL 
Kapya biber: 50 TL 
Acı biber: 50 TL 
Havuç: 50 TL 
Hindistan cevizi (Tane): 50 TL 
Beyaz sarma lahana: 40 TL 
Ispanak (Bağ): 40 TL 
Patlıcan: 35 TL
Kuru soğan: 30 TL 
Patates: 30 TL 
Kavun: 30 TL 
Semizotu (Bağ): 30 TL 
Domates: 25 TL 
Salatalık: 20 TL 
Karpuz: 10 TL 


 

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