Anlaşılır gibi değil

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün limon kilosu 180 liradan satışa sunuldu. Bir zamanlar narenciye ülkesi olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ta limonun fiyatı vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar ithal ürünlerin pahalı olmasını anladıklarını ancak yerli sebze-meyvelerin yüksek fiyatlarda satılmasını kabullenmediklerini söyledi.
Pazarda haftalardır kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kiraz dün 500 liradan alıcı bekledi. Bamya 250, kivi, üzüm, armut 200 liradan tezgaha konulurken, börülce 180 liradan satışa sunuldu. Pazarda domatesin 25, salatalığın 20 liradan satılması ise vatandaşı bir nebze memnun etti.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Kiraz: 500 TL
Bamya: 250 TL
Kivi: 200 TL
Bal armut: 200 TL
Sultani üzüm: 200 TL
Kivi: 200 TL
Limon: 180 TL
Börülce: 180 TL
Şeftali nektarin çeşitleri: 150 TL
Nektarin: 150 TL
Şeftali: 150 TL
Formosa erik: 150 TL
Zerdali: 150 TL
Armut: 100 TL
Taze mısır: 3 tanesi 100 TL
Taze fasulye: 80 TL
Muz: 75 TL
Mango (Tane): 75 TL
Elma: 60 TL
Dolmalık biber: 50 TL
Çarli biber: 50 TL
Kapya biber: 50 TL
Acı biber: 50 TL
Havuç: 50 TL
Hindistan cevizi (Tane): 50 TL
Beyaz sarma lahana: 40 TL
Ispanak (Bağ): 40 TL
Patlıcan: 35 TL
Kuru soğan: 30 TL
Patates: 30 TL
Kavun: 30 TL
Semizotu (Bağ): 30 TL
Domates: 25 TL
Salatalık: 20 TL
Karpuz: 10 TL