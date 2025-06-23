Anlaşılır gibi değil

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün limon kilosu 180 liradan satışa sunuldu. Bir zamanlar narenciye ülkesi olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ta limonun fiyatı vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar ithal ürünlerin pahalı olmasını anladıklarını ancak yerli sebze-meyvelerin yüksek fiyatlarda satılmasını kabullenmediklerini söyledi.

Pazarda haftalardır kilosu 250 ile 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılan kiraz dün 500 liradan alıcı bekledi. Bamya 250, kivi, üzüm, armut 200 liradan tezgaha konulurken, börülce 180 liradan satışa sunuldu. Pazarda domatesin 25, salatalığın 20 liradan satılması ise vatandaşı bir nebze memnun etti.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Kiraz: 500 TL

Bamya: 250 TL

Kivi: 200 TL

Bal armut: 200 TL

Sultani üzüm: 200 TL

Kivi: 200 TL

Limon: 180 TL

Börülce: 180 TL

Şeftali nektarin çeşitleri: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Formosa erik: 150 TL

Zerdali: 150 TL

Armut: 100 TL

Taze mısır: 3 tanesi 100 TL

Taze fasulye: 80 TL

Muz: 75 TL

Mango (Tane): 75 TL

Elma: 60 TL

Dolmalık biber: 50 TL

Çarli biber: 50 TL

Kapya biber: 50 TL

Acı biber: 50 TL

Havuç: 50 TL

Hindistan cevizi (Tane): 50 TL

Beyaz sarma lahana: 40 TL

Ispanak (Bağ): 40 TL

Patlıcan: 35 TL

Kuru soğan: 30 TL

Patates: 30 TL

Kavun: 30 TL

Semizotu (Bağ): 30 TL

Domates: 25 TL

Salatalık: 20 TL

Karpuz: 10 TL



