Kriz kapıda

Rum Enerji Bakanı Yorgo Papanastasiu Ortadoğu'da İsrail ile İran arasındaki çatışma nedeniyle Kıbrıs'ta akaryakıt fiyatlarında sert ancak geçici bir artış beklendiğini belirterek, baskının büyük kısmının piyasa psikolojisinden kaynaklandığını söyledi.

"Endişelenmeseydik gerçekçi olmazdık" diyen uzman, spekülatif fiyat artışlarını yönlendiren faktörlerin genellikle psikolojik faktörler olduğunu belirtti.

Bakan, kamuoyuna Kıbrıs'ın yeterli devlet yakıt rezervine sahip olduğunu ve durumu endüstri oyuncularıyla birlikte yakından takip ettiğini duyurdu. Ayrıca "şüpheli fiyat hareketleri" tespit etmesi halinde piyasaya müdahale etme olasılığını da açık bıraktı.

Papanastasiou, tüm fiyat artışlarının gerçek kıtlıkları yansıtmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Birçok durumda, tüccarlar belirsiz koşullarda kar marjlarını korumak için fiyatları yükseltir. Risk ne kadar yüksekse, daha yüksek getiri elde etme isteği de o kadar yüksek oluyor.”

Bölgesel istikrarsızlık konusundaki endişelere rağmen Orta Doğu gerginliklerinin küresel yakıt fiyatları üzerindeki etkisinin artık geçmiş on yıllara göre daha zayıf olduğunu belirten Rum bakan

“bu büyük ölçüde petrol kaynaklarının çeşitlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Ham petrol üretimi artık Körfez'de yoğunlaşmıyor" dedi.

Bakan şöyle devam etti:

“Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler artık küresel petrol üretiminin yaklaşık %15 ila %16'sını oluşturuyor. Sonuç olarak, bugün dünya ham petrolünün yalnızca yaklaşık %10'u Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor, bu önceki yıllardaki %25-30'luk paydan önemli bir düşüş.”

