‘Korkumuz yok’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Global sorunlar ve bölgede yaşanan İsrail - İran savaşına rağmen endişemiz, korkumuz yoktur” diyerek, hükümetin akla gelen tüm önlemleri aldığını ve Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izlediğini vurguladı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak önce halkımıza, en içten, kardeşlik, birlik, beraberlik duygularımla teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İnsan hakları suçu nitelikli tüm izolasyonlara rağmen, hedeflerimize yürüyoruz” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Günübirlik düşünen ve hareket eden bir hükümet anlayışına sahip değilim. Devlet yönetiyoruz. Yönettiğimiz KKTC’yi, kişisel politik kaygılarla değil, devletimizin ve insanlarımızın, gençlerimizin geleceğini düşünerek yönetiyoruz. Eleştiriler var. Olmalıdır da… Unutulmasın, ne kadar çok iş yapılırsa, ille de eleştiri yapmak isteyenlere fırsat doğar. İş yapılmayan yerde eleştiri olmaz.”

“Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izliyoruz”

“Global sorunlar ve bölgemizde yaşanan İsrail – İran savaşına rağmen endişemiz, korkumuz yoktur” diyen Başbakan Üstel, “Hükümetimiz aklınıza gelen tüm önlemleri, öngörü kurgularıyla düşünüp almaktadır. Bizlerin şu anki öngörüsü, parçası olmasak da sıcak çatışmayla yüzleşmeyeceğimiz yönündedir. Türkiye ile irtibat halinde gelişmeleri kesintisiz izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili varlığının yaşamsal öneminin, böylesi dönemlerde çok daha kolay anlaşıldığına dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Yıllar evvel dönemin Filistin Lideri Yaser Arafat’ın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’a ‘Keşke bizim de Anavatan Türkiye’niz gibi bir anavatanımız olsaydı’ özlü deyişini unutmadık, unutmayacağız.”

“Yolumuz aydınlıktır”

Koalisyon hükümetinin, kendi olanaklarını pozitif bir anlayışla değerlendirdiğini kaydeden Başbakan Üstel, anavatan Türkiye ile nitelikli kardeşlik duyguları ve karşılıklı saygıyla korunan verimli yakınlıkla da, bilişim dünyasından, ulaşım altyapısına oradan sağlığa kadar tarihi, yüz yıllarca ayakta duracak eserlerin KKTC’ye, Kıbrıs Türk halkına kazandırıldığını ifade etti, “Yolumuz aydınlıktır” dedi.

