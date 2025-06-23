Yangın riski yüksek

Abdullah SUİÇMEZ

Elektrik Kurumu’na ait Lefkoşa Trafo Merkezi’nin etrafını saran kuru otlar yangına davetiye çıkarıyor. En ufak bir kıvılcım halinde söz konusu trafo merkezinin ateş altında kalacağı ve birçok bölgenin karanlığa gömüleceği bilindiği halde kurum yetkililerinin herhangi bir önlem almaması dikkat çekiyor. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tehlike trafo merkeziyle sınırlı değil. Çöpler, malzeme atıkları, süngerler, tutuşmaya ve kolayca yanmaya hazır atıklar bölgeyi olduğu gibi tehlikeye atıyor. Gerek vatandaşlar, gerek bölge esnafı oluşabilecek risklere karşı önlen alınmasını talep ediyor.

Sıcaklık arttı, yangınlar başladı

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte son günlerde ardı ardına yangınlar çıkarken, gözler risk taşıyan noktalara çevrildi.

Cam kırıklarının ısınıp, kuru otları alevlendirmesi, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangınlara neden olan etkenler arasında yer alırken, trafo merkezlerinin bakımsız ve denetimsiz olması riski en üst düzeye çıkarıyor.

Başkentin enerji ağının can damarı olan ve Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan trafo merkezi riskli noktalar arasında yer alıyor.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi yanında bulunan trafo merkezi ve malzeme ambarının gerek çevresinde, gerekse tellerle çevrili arazinin iç kısımlarında bulunan kuru otların temizlenmemesi endişe yaratıyor. Elektrik akımı sağlayan tellerden çıkacak bir kıvılcımın yangın tehlikesine yol açması kaçınılmazken, trafonun çevresindeki insan boyuna yaklaşan kuru otlar yangın riski artmasına rağmen temizlenmiyor.

Çöp yığınları temizlenmeli

Öte yandan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tehlike trafo merkeziyle sınırlı değil. Lefkoşa’nın iş merkezi olan sanayideki çöpler, malzeme atıkları, süngerler, tutuşmaya ve kolayca yanmaya hazır atıklar bölgeyi olduğu gibi tehlikeye atıyor. Gerek vatandaşlar, gerek bölge esnafı oluşabilecek risklere karşı önlen alınmasını talep ediyor.