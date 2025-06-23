‘Casusluk’ suçlaması

Rum polisinin, iş birliği yaptığı bir yabancı ülke biriminin “bir kişinin Nisan 2025’ten beri Güney Kıbrıs’ta yabancı bir askeri gücün varlığına dair bilgi topladığı ve terör saldırısı planladığı” yolundaki ihbarı üzerine Azerbaycan uyruklu bir kişiyi tutukladığı bildirildi.

Alithia’nın “Askeri Üslerin Fotoğraflarını Çekiyor ve Notlar Tutuyordu… Azerbaycan Vatandaşının Şüpheli Olduğu Terör Davası” başlıklı haberine göre ihbar üzerine yürütülen fiziksel takip neticesinde şüphelinin İngiliz üsleri bitişiğindeki Zakaki (Limasol) bölgesinde, üslere yakın bir apartman dairesinde ikamet ettiği saptandı.

Habere göre “İngiliz üsleri yakınlarında yaya gezdiği, büyüteçli bir kamera ve üç cep telefonu taşıdığı ve hem telefonlarıyla hem de diğer elektronik cihazlarıyla fotoğraf çektiği, notlar da tuttuğu” belirtilen şüphelinin, otobüsle Limasol’dan Baf’a, oradan da başka bir otobüsle “Andreas Papandreu Hava Üssü’nün yakınlarına gittiği, üsteki askeri tesisleri görüntülendiği fotoğraflar çektiği” de saptandı.

Gazete şüphelinin dün sabah tutuklanarak kalabalık bir polis koruması eşliğinde Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan kişi hakkında “terör, casusluk, suç işlemek için komplo kurmak vb.” suçlamasıyla ilgili tahkikat başlatıldığını yazdı.



Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025, 09:46