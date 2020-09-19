Antrenörlerden girişim

Futbolun yeniden başlaması için başlatılan girişimler sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bazı yönetim kurulu üyeleri ve süper ve 1. ligde çalışan antrenörlerden oluşan ekiple bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında futbolun yeniden başlatılması için çalışmaların devam ettiğini, yapılacak görüşmelerin ardından gerekli karalar alınarak açıklama yapılacağı kaydedildi.

Komisyon çalışmalarıAntrenörler Derneği tarafından yapılan açıklamada, ülkemizi saran Covid-19 virüsünden dolayı 1 Ekim’e kadar verilen arayı Antrenörler Derneği olarak doğru bulduk. Yerel vakaların kontrol altına alınabilmesi ve bulaş sayılarının günden güne azalması için antrenmanlarımızı askıya almış bulunmaktayız. Azalan vakalardan dolayı halısahaların, fitnes salonların ve açık yürüyüş alanlarında sporun hiç durmadığı göz önünde bulundurulursa tekradan antrenmanlara başlama arzusundayız. Bundan dolayı derneğimiz yönetim kurulu üyeleri arasından, çalışan antrenör arkadaşlardan oluşan bir komisyon çalışmaları başlatıldığı açıklandı.

Ziyaretler

Futbolun yeniden başlaması için yapılan çalışmalarla birlikte oluşturulan komisyon Futbolcular Derneği ile yapmış olduğu görüşmenin ardından, 21 Eylül Pazartesi gün bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Komisyonun ilk durağı sabah saat 09.00’da Kıbrıs Türk Futbol Fedrasyonu, Kulüpler Birliği, saat 11.00’de Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüşecek.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 11:20