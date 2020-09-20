Apple 532 milyar  dolar kaybetti

Dünyanın en değerli özel şirketi Apple, 12 işlem gününde piyasa değerinden 532 milyar dolar (3,9 trilyon TL) kaybetti. Söz konusu para Türkiye'nin geçen yılki milli gelirinin yüzde 70'ine denk olurken firma hala dünyanın en değerli özel şirketi olma unvanını koruyor.

Üst üste 12 işlem günü sonrasında dünyanın en değerli özel firması Apple piyasa değerinden 532 milyar dolar kaybetti. Şirketin hisseleri yüzde 22,6 düşerken şirketin 2020 ürün lansmanında yeni bir iPhone çıkaramamış olması da düşüşü hızlandırdı.



Bernstein analisti Toni Sacconaghi şirketin yeni ürün lansmanını vasat olarak değerlendirdi. Sacconaghi şirketin yaratıcı bir ürün sunmamasına rağmen ücretli dijital abonelik hizmetlerine ağırlık vermesi gerektiğini vurgularken Apple + servisinden önümüzdeki günlerde yenilikler beklediğini belirtti.CNBC’de yer alan habere göre; Apple hisselerinin düşüşünde pandeminin ilk dalgasında aşırığı değerlenen teknoloji hisselerinde (Nasdaq) yaşanan düzeltme de etkili. Apple piyasa değerinden 532 milyar dolar kaybetmesine rağmen şirket Microsoft'un önünde dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip özel firması unvanını koruyor.Türkiye'nin 2019 yılında milli geliri 753 milyar dolardı. Apple'ın 12 günde piyasa değerinden kaybettiği para Türkiye'nin geçen yıl ürettiği mal ve hizmetler toplamının yüzde 70'ine denk geliyor.