Kahramanlar onurlandırıldı

Gaziler Günü nedeniyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Boğaz Şehitliği'nde dün tören düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da gerçekleşen törenin ardından Boğaz Şehitliği'nde de saat 10.00’da gazilerin yanı sıra, şehit düşenler anıldı.

Törenlerde anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törenlerde, gazilerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğruna şehit düşenler de anıldı.

Ataoğlu: Fedakarlıklarını ne yapsak ödeyemeyiz



Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak kahraman gazilerin gününü kutladı.Ataoğlu mesajında, “Büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden korkusuz gazilerimizin fedakarlıklarını ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri de minnet ve şükranla andı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık için Ulu Önder Atatürk’ün etrafında kenetlenerek verdiği mücadelede önemli bir dönüm noktası olan13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bu mutlu günün Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.