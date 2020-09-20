Japon vücut ritüeli, Hanakasumi bakımı

Japon kadınları dediğimizde, hepimizin aklına ilk gelen şey hiç şüphesiz; ince narin vücutları porselen gibi bembeyaz ve gergin ciltleri. Güzelliklerinin nedeni elbette ki genetik faktörlere dayanıyor. Ancak, bu denli pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmaları, sizce sırf genetik özellikleri mi? Güzel haber! Japon kadınlarının birçok güzellik sırrı var hatta bunların bazıları yüzlerce yıl önceye dayanıyor. Güzellik Japon kadını için bir yaşam tarzı, yani güzelliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Kültürlerinde, güzelliğin içten geldiğine inanılıyor. Sağlıklı cilt güzeldir bunu sağlamak içinse sağlıklı yaşamı benimsiyorlar. Sıcak su içmeleri, bitki çayları, zihnen dingin ve huzurlu bir dünya görüşü gibi bazı taktikleri var.

Bu yazımda, Japon geleneğinden esinlenilen benzersiz bir bakım ritüeli olan Hanakasumi vücut bakımından bahsedeceğim. Prinç Japonya’da en çok değer verilen yiyeceklerin başında geliyor. Pirinç, gıda dışında güzellik sektöründe de kullanılıyor. Japon kadınları için tenlerinin beyaz ve porselen gibi olması önemli bir ayrıntı; bunun için pirinç suyu veya pirinç tozundan faydalanıyorlar.nda, kiraz çiçeği ve pirinç tozu özleri içeren kremim si bir peeling kullanılıyor. Bu vücut bakımında, önce peeling ısıtılıyor ardından özel eldivenlerle tüm vücuda sürülüyor. Ritüel eşliğinde tüm vücuda yedirilen peeling, yumuşak bakım havlularıyla temizleniyor. Ölü deriler temizlendikten sonra kiraz çiçeği masaj yağı ile tüm vücuda rahatlatıcı özel bir masaj yapılıyor. Hanakasumi duş gerektirmeyen kuru bir bakım. Cildiniz ölü derilerden arınırken, peeling in içerisinde bulunan pirinç tozu özeleri de ışıltı ve beyazlama sağlıyor.Tazelik ve canlılığı tüm vücudunuz da hissettirecek bu bakımı, seçkin spa merkezlerinin menüsün de bulup yaptırabilirsiniz. Besleyici özelliği de olan Hanakasumi vücut bakımı, özellikle güneşten yıpranmış vücudunuz için çok faydalı bir bakım olacaktır.



