Araç hurdaya döndü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücü Yusuf Gül takla attı, araçtaki yaralıyı bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazada Gül’ün aracında yolcu olarak bulunan Meryem Gug (30), yaralandı.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandığı belirtilen Gug, önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün peşine düşerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Arkadaşını yaralı bıraktı

Polisten alınan bilgiye göre kaza, dün saat 14.30 sıralarında, İskele-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Yusuf Gül yönetimdeki HH 036 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ambelia Restoran yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan aynı araçta yolcu Meryem Gug (30), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Yusuf Gül kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis kaçan sürücünün peşine düşerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.