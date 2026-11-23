Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar,. Ulaşım sorununun yalnızca turizm sektörünü değil, esnafı, restoranları, taksicileri ve alışveriş hayatını da etkilediğini belirten Arar, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Arar, “Bu Kıbrıs Türk Hava Yolları olayını çözelim. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım” dedi.

Reha arar, gazeteci Hasan Hastürer’in hazırlayıp sunduğu “Taşlar Dökülürken” programında Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçuşlarda yaşanan yüksek bilet fiyatlarını ve hava ulaşımının ada ekonomisine etkilerini değerlendirdi

“Uçaklar uçacağına biletler uçuyor”

Programda hava ulaşımındaki fiyat artışlarını gündeme getiren Hasan Hastürer, “Uçaklar uçacağına biletler uçuyor” sözleriyle sorunun vatandaşlara yansımasını anlattı. Hastürer, kendi çevresinden örneklerle bazı tek yön uçuşlarda karşılaştığı yüksek bilet bedellerini aktararak ada halkının seyahat maliyetlerine dikkat çekti. Söyleşide dile getirilen bu tutarlar, konuşmacının verdiği örnekler olup genel bir fiyat araştırmasını temsil etmiyor.

Reha Arar da yüksek fiyatların özellikle yoğun seyahat dönemlerinde daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Havayolu şirketlerinin uçuş kapasitesi ve fiyatlandırma politikalarını eleştiren Arar, ada ülkelerinin sınırlı ulaşım seçenekleri nedeniyle bu durumdan daha fazla etkilendiği görüşünü paylaştı. Arar’ın şirketlerin fiyatlandırma davranışlarına ilişkin değerlendirmeleri, programda dile getirilen görüşler olarak öne çıktı.

“Bu maliyetlerin turizme etkisi çok ciddi”

Hastürer’in yüksek uçak bileti fiyatlarının turizm sektörüne etkisine ilişkin sorusuna Arar, “Çok ciddi. Çok ciddi etkisi var” yanıtını verdi. Arar, ziyaretçi hareketliliğinin özellikle hafta sonlarında yoğunlaştığını, bu hareketliliğin ise konaklamanın ötesinde çok sayıda sektöre gelir sağladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret edenlerin restoranlardan taksilere, alışverişten çeşitli hizmet işletmelerine kadar geniş bir ekonomik zinciri harekete geçirdiğini söyleyen Arar, hava ulaşımındaki maliyetlerin bu zincirin tamamını etkilediğini ifade etti. Bu nedenle meselenin yalnızca turizm işletmelerinin değil, ada ekonomisinin ortak gündemi olarak ele alınması gerektiğine işaret etti.

Kıbrıs Türk Hava Yolları için yeniden çağrı

Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları ile yaptığı yolculukları hatırlatan Arar, havayolunun hizmet anlayışına ilişkin anılarını paylaştı. Daha önce kuruluşuna yönelik toplantılar yapıldığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını söyleyen Arar, bu kez kalıcı bir adım atılması beklentisini dile getirdi.

Başbakan’ın Kıbrıs Türk Hava Yolları’na ilişkin yakın tarihli paylaşımına da değinen Arar, geçmiş yıllarda havayolunun yeniden kurulacağına yönelik bir törene davet edildiğini, ancak aradan geçen zamana rağmen bir gelişme yaşanmadığını anlattı. Konuya ilişkin beklentisini bu kez doğrudan Başbakan’a yöneltti.

Arar, “Şimdi gönlüm bu sefer artık Sayın Başbakan’dan istirham ediyorum. Bu Kıbrıs-Türk Hava Yolları olayını çözelim. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Ada olmanın güvenilir ve erişilebilir hava ulaşımını zorunlu kıldığını vurgulayan Arar, mevcut ulaşım seçeneklerinin çeşitlendirilmesi ve soruna uzun vadeli bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Uluslararasi turnuvalar bölge esnafını da canlandırıyor

Reha Arar, Merit Royal Diamond’da gerçekleştirilen uluslararası poker turnuvalarına da değinerek Kore ve Tayland gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ülke tanıtımına katkı sunduğunu söyledi. Turnuva dönemlerinde otel kapasitesinin dışına taşan konaklama talebinin Lapta ve Girne çevresindeki kiralık evlere de yöneldiğini anlattı.

Arar, bu ziyaretçilerin restoran, çamaşırhane, ulaşım ve farklı hizmet işletmelerinde harcama yaptıklarını ifade ederek uluslararası organizasyonların yalnızca turizm tesislerine değil, çevredeki esnafa da ekonomik hareketlilik kazandırdığının altını çizdi.

Turizmde büyümenin şartı: Ulaşım ve altyapı

Kuzey Kıbrıs turizminin gelecek beş ve on yılını değerlendiren Arar, artan ziyaretçi kapasitesine uygun havalimanı, pist ve yol planlamasının önemine dikkat çekti. Su ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Arar, sık yaşanan elektrik kesintilerini de eleştirdi.

Ülkenin turizm potansiyeline ilişkin iyimserliğini koruyan Arar, “Ben Kuzey Kıbrıs’ın çok yakında bir Capri gibi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Adanın denizi, sahilleri, insanı ve gelişen hizmet kültürüyle Akdeniz’de daha güçlü bir konuma gelebileceğini savundu.

Besim Tibuk’un yatırım vizyonu ve Merit’in büyüme hikâyesi

Programda 1989 yılında Kuzey Kıbrıs’a gelişini ve Besim Tibuk ile başlayan çalışma dönemini de anlatan Arar, Merit Crystal Cove’un gelişiminden kongre merkezi yatırımına, Merit Royal ve Merit Royal Diamond gibi tesislere uzanan büyüme sürecini aktardı. Crystal Cove’un yenilenmesini tarihi bir değerin yeniden ayağa kaldırılması olarak nitelendirdi.

Reha Arar, Besim Tibuk’un vizyonuyla ilerleyen yatırım sürecinde, Crystal Cove’da artan toplantı taleplerinin yeni bir kongre merkezi ihtiyacını doğurduğunu anlattı. Misafirlerin talepleri üzerine Besim Tibuk’u bu yatırıma ikna ettiklerini söyleyen Arar, daha sonra Merit Royal ve Merit Lefkoşa gibi yeni projelerle başlayan büyümenin Merit Royal Premium ve Merit Royal Diamond’la devam ettiğini aktardı.

Crystal Cove’un kapsamlı yenilemesinin yalnızca gelir odaklı bir karar olmadığını vurgulayan Arar, “Şimdi ciddi bir para harcandı ama orası bir tarihti. O tarih ayağa kalktı” dedi. Bu yaklaşımı Besim Tibuk’un yatırım anlayışıyla ilişkilendiren Arar, “Besim Tibuk gibi idealistler işte o eserleri ayağa kaldırırlar” ifadelerini kullandı. Arar, ticari faaliyetlerde yalnızca paranın değil, kalıcı eserler ortaya koymanın da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs mutfağı ve yerel üretimin desteklenmesi

Kıbrıs Türk mutfağının özgün lezzetlerinin tanıtılması gerektiğini belirten Arar, yerel üreticilerle kurulan iş birliklerini ve Merit Crystal Cove’da yapılan gastronomi etkinliklerini örnek gösterdi. Söyleşinin sonunda Hasan Hastürer ise uzun yıllardır tanıdığı Arar için “Reha Arar turizmin melek ruhunu bilir” değerlendirmesini yaptı.

Hastürer ise programın sonunda Besim Tibuk ve Net Holding’in yatırımlarını anımsatarak, “Besim Beyler ve Net Holding kendi finansal gücünün temsilcileridir. Reha Arar yüreğin temsilcisidir” değerlendirmesinde bulundu.