Arkadaşları şokta

Gemikonağı’nda yaşayan üniversite öğrencisi Buse Kara (21) aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü’nde eğitim gören Kara’nın ani ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

Polis açıklamasına göre; olay 16 Mayıs saat 00.40 sıralarında meydana geldi. Gemikonağı’nda sakin Buse Kara kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı. İlk olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrenci, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak Kara, hastaneye nakledildiği sırada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, öğrenim gördüğü Lefke Avrupa Üniversitesi de Buse Kara’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Üniversitemizin kıymetli öğrencilerinden Buse Kara'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.



