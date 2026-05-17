Tanıtıma önem verilmeli

Melis GÜNEL

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Liberal Parti Onursal Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs Türk halkının her fırsatta sesini duyurması gerektiğini belirterek, tanıtım yönündeki eksikliğe dikkat çekti.

Tibuk; 2008 yılında İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesine 35 bin dolar ödeyerek yayınlattığı reklamı arşivlerden çıkartarak, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatabilmek için bu tür girişimlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

tv2020’de yayınlanan ‘Son Durum’ programında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Tibuk, Kıbrıslı Rumların Annan Planına ‘hayır’ demelerine karşın AB üyeliğiyle mükafatlandırıldığını anımsattı.

“Bunu düşündükçe sinirleniyorum” diyen Tibuk, Türk tarafının ‘evet’ dediği bir planı Rum tarafının ‘hayır’ oylarıyla reddettiği gerçeğinin dünyaya anlatılamamasından yakındı.

Besim Tibuk; bu durumu İngiliz halkına anlatmak için hazırladığı kısa duyuruyu önce Times gazetesinde yayınlatmak için başvurduğunu, ancak kabul görmediğini, o yüzden Independent gazetesine başvurduğunu ifade etti. Tibuk “O günün parasıyla 35 bin dolar ödeyip bu açıklamayı yayınlattık ama Kıbrıs’tan bir tepki gelmedi” dedi.

Tibuk, Independent’te yayınlanan ilanında Kıbrıs Türk halkının 1974’ten 2008’e kadar (30 yıl) süreyle açık hava hapishanesinde yaşatıldığına dikkat çekti.

Besim Tibuk şöyle konuştu:

“Buradakilerin yabancılarla oturduğunda söyleyeceği tek şey, Annan Planı’dır, Crans Montana görüşmeleridir ve bizim için barışçıl ve iyi niyetli olduğumuzu söylemelilerdir. Çünkü Rumlar her fırsatta propaganda yapıyor, işgalcilikle suçluyorlar. Oysaki burada Türkler yaşıyor; kim kimi İşgal etmiş? Bu bir işgal değil müdahaledir. Yani propaganda ve tanıtım açısından çok yetersiziz.”