Mermi bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Tatil amacıyla KKTC’ye gelen T.D. (K-37) ile H.İ.D. (E-27), İskele’de faaliyet gösteren bir otele giriş yaptıkları sırada yapılan güvenlik kontrolünde canlı mermi ile yakalandı. Otelin x ray cihazından geçirilen çantada bir adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen çift tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Yavaşerler, 15 Mayıs tarihinde saat 11.35 sıralarında İskele Bölgesi’nde bulunan bir otele müşteri olarak giriş yapan zanlılar T.D. ile H.İ.D.’nin güvenlik kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Polis, x ray cihazı kontrolü sırasında zanlı T.D.’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisindeki cüzdanda yapılan incelemede bir adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Söz konusu merminin emare olarak alındığını belirten polis, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.İ.D.’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlı T.D.’nin ifadesinde, söz konusu merminin 2020 yılında yine KKTC’ye tatil amacıyla geldikleri sırada eşi olan zanlı H.İ.D. tarafından kendisine verildiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu kaydederek mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

