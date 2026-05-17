Sürat ilk sırada

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 324 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye sokan çok sayıda ihlal tespit edildi. Denetimlerde 407 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 57 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 324 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 133 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 12 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 6 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız olduğu, 15 aracın sigortasız olduğu, 13 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 15 aracın muayenesiz olduğu ve 48 aracın seyrüsefer ruhsatsız şekilde trafikte bulunduğu bildirildi.

Ayrıca 9 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, bir sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, bir sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 2 sürücünün trafik levha ve işaretlerine riayet etmediği, bir motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadığı, bir aracın ışık kurallarına uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 150 sürücünün “diğer trafik suçları” kapsamında rapor edildiği belirtildi.

Polis, söz konusu ihlaller nedeniyle toplam 407 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığını, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar dahil olmak üzere 57 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

