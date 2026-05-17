Sorunlar çözüm bekliyor

Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı ve Bandabulya (Belediye Pazarı) esnafı, İran savaşı sonrasında ziyaretçi sayısının azaldığını ve işlerin çok düştüğünü belirterek, ayakta kalmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Esnaf “ancak bu sıkıntılı günleri tek başımıza atlatamayız” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Bölgede yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda bina olduğunu, çevre temizliğine gerekli önemin verilmediğini ve Lokmacı sınır kapısından kuzeye geçen turistler için yeterince yönlendirici levha bulunmadığını belirten esnaf, gerek belediyenin, gerekse Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bölge sorunlarına eğilmesini ve çözüm getirmesini istedi.

Ne dediler?

Alev Gönülaşar

“Bandabulya’ya olan ilgi çok düşüktür. Gelen turistler de kurtarmıyor, giderimizi karşılamıyor. Turistlerin daha çok ilgi göstermesini beklerken daha çok tur düzenlense güzel olur. Tarihi yapılarımız vardır burada ama sanki herkes elini buradan çekmiş gibi. Turist çok az denecek kadar alışveriş yapıyor ve tatmin etmiyor. Eski yıllara göre rakamlar çok düşüktür. Buraya yıllarımızı verdik, 30 yıldır buradayım ve daha fazla değer verilmesi gerekiyor.”

Gül Gülbüzer

“Satış yapamıyoruz, bir etrafınıza bakınız kimse yok. Boş boş oturuyoruz, müşteri yok… Böylesi tarihi bir kimliği olan yere gereken değer verilmiyor. Dibimizde yanı başımızda Turizm Bakanlığı var güya… Gelen turistleri işaretlerle buraya yönlendirseler keşke. Eskiden hem turistler hem yerli halk gelirdi. Şimdi yerli halk da gelmiyor artık. Bandabulya’nın bambaşka bir tarihi kimliği var ama ne yazık ki unutulmuş halde şuanda. Mesela Girne Kapısı’ndan gelirken hiçbir yönlendirici tabela veya levha yok, hatta Bandabulya kapısında da yok. Belediye başkanımıza kırgınız, buraya hiçbir şey yapmadı. Yılbaşında bile boş oturuyoruz. Kendimizi unutulmuş hissediyoruz arasta esnafı olarak. Kira mı ödeyelim? Sigortayı mı ödeyelim? Düşünüyoruz ama bir yol bulamıyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Tanju Hastunç

“İran savaşından dolayı işler kısmi olarak geriledi. Turizm Bakanlığı’nın ülkeye yeterli turistin gelmesi konusunda daha çok ilgilenmesi lazım. Hala daha geç değil sezonu yakalayabiliriz. Daha aydınlatıcı bilgiler ve tabelalar ile turistler yönlendirilirse daha etkili olacağını düşünüyorum. İnsanlar sora sora bulmaya çalışıyorlar, tabela şart. Ayrıca 15.30’da müzeler kapanıyor ve insanlar sürekli soru soruyor, biz de bilgi vermek durumunda kalıyoruz. Bu değerlerin açık olması ve insanların ziyaret edebilmesi lazım. Bandabulya’nın tarihsel geçmişiyle ilgili de bilgiler verilse daha faydalı ve aydınlatıcı olacağını düşünmekteyim.”

İmren Özerlat

“Buranın en büyük eksiliği temizlik. Bir bölüm gıda ürünü satıyor bir bölüm hediyelik eşya satıyor. İkisinin iç içe olması bazı sorunlara yol açıyor. Bandabulya içindeki çürüyen gıdaların kokusu bazen dışarıya vuruyor, bence her gün içi temizlenmeli. Genel olarak arastada temizlik çok önemli özellikle yaz aylarında sinek problemimiz var ve en önemlisi bir düzen yok. Vermeden almak olmaz, tüm yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra da bekleyeceksiniz. Devlet yetkilileri dışında biz esnafında eksiklikleri var kendimizi de sorgulamamız lazım. Özellikle çarşıda tuvalet eksikliği var. Var olanlarda temiz ve bakımlı değildir. Turist rehberleri benim dükkanımın önünde durup “üst katta temiz tuvalet var “diye tanıtım yapıyor. Turizm Bakanlığı el atıp broşür basmalılar. Güney Kıbrıs’ta benim ve dükkanımın adı geçen broşürler var. Onlar bizi de tanıtıma ekliyorlar. Neden bizim bakanlığımız bunu yapmıyor? Yapmaları lazım.”

Servet Kaya

“Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar olmasa esnafın sesini kimse duyurmaz. İşler durgun, çarşı bomboş ve iş yok. Yine de umudumuzu kesmiyoruz. Güneyden turist gelince işler yoluna giriyor, o yüzden turist bekliyoruz. Hizmet anlamında belediyeden memnunuz ama eksiklikler var tabi ki. Elektrik sıkıntımız var saat 19.00’dan sonra her yer karanlık. Mutlaka bu konu çözülmeli çünkü kapı 24 saat açıktır. Bir kadın olarak o saatlerde korkuyorum. Bayram zamanları siyasiler hep çarşının içindeler ve sürekli havada kalan sözler veriyorlar. Aday olacak insanlara bu ülke için neler yapacaklarını sorup ona göre oy vereceğim.”