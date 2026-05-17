Koruma altında

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde annesi K.M.’den zorla alınarak babası Ö.O. tarafından Kuzey Kıbrıs’a kaçırılan 2 yaşındaki çocuğun koruma altına alındığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan anne K.M., çocuğunun ikini kez kaçırıldığını söyleyerek, gözyaşları içerisinde yardım isterken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuyla açıklama yaptı.

Sürecin bakanlık tarafından yakından takip edildiğini açıklayan Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve mahkeme emri doğrultusunda koruma altına alındığını belirtti.

Bakan açıklamasında, çocuğun şu anda devlet güvencesi altında bulunduğu, sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve fiziksel ile psikolojik durumunun uzman ekipler tarafından titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Hasipoğlu, çocukların güvenliği ve geleceğinin en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, sosyal devlet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Olayın geçmişi

İddialara göre; olay 13 Mayıs 2026 tarihinde meydana geldi. Güney Kıbrıs’ta şiddet ve uyuşturucu suçlarından aranan baba Ö.O., yasa dışı yollardan güneye geçerek, Limasol’da yaşayan eski kız arkadaşının evine gitti. Ö.O., çocuğunun annesi K. M. ile bir süre tartıştıktan sonra 2 yaşındaki oğullarını alarak yine yasa dışı yollardan kuzeye geçti.

K. M. ise Limasol’da polise giderek, eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini ve çocuğunun kaçırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Rum polisi alarma geçerken, Ö.O. sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, çocuğu kaçırdığını doğruladı. Paylaşımında, “Aslanım benim, baban sana canını feda eder. Çocuğumu benden alacak kadar cesareti olan varsa, gelsin alsın bakalım” ifadelerini kullanan O.G. Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Anne K.M. dün sosyal medya hesabından yeniden paylaşım yaparak, yardım istedi. K.M. “Annesini özleyen, oyuncaklarını özleyen, güvende hissetmek için annesinin kollarına ihtiyacı olan minicik bir çocuk. O annesi için ağlayan küçük bir bebek” ifadelerini kullandı.

Anne paylaşımında, çocuğun önce babası tarafından kaçırıldığını, ardından babanın ailesi tarafından yeniden saklandığını iddia ederek, “Çocuğum resmi gözetimden alındı, tüm kanunlar çiğnendi “ dedi.