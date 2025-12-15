Pahalılık etkiledi

Ada ekonomisi açısından kritik öneme sahip sınır kapılarında hareketlilik yön değiştirdi. KKTC Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek bültenine göre; kara kapılarından kuzeye giriş yapan Kıbrıslı Rum ve diğer yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,89 azalma gösterdi.

Daha önce kuzeye gelen Rum ve turistlerin yoğunluğu ile canlanan kafe, restoran, mağaza, benzin istasyonu ve eczanelerde durgunluk yaşanırken, güney yönlü geçişlerde artış oldu.

KKTC Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek bülteninde yer alan verilere göre; kara kapılarından kuzeye gelişlerde dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Bu dönemde, KKTC uyruklular hariç olmak üzere kara kapılarından ülkeye giriş yapan kişi sayısı bir milyon 242 bin 778 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,89 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte KKTC vatandaşlarının kara kapılarından çıkış sayısı 830 bin 635 oldu. Çıkışlarda ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 artış görüldü.

Hava ve deniz yoluyla gelişlerde ise artış kaydedildi. Üçüncü çeyrekte bu yollarla ülkeye gelen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 yükseldi. Gelen yolcuların 634 bin 344’ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 113 bin 115’ini ise üçüncü ülke vatandaşları oluşturdu.