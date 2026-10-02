Askeri şov

Kıbrıslı Türklerin 1963’te dışlandığı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 66’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün askeri geçit töreni düzenlendi. Törende Rum Milli Muhafız Ordusu’nun yeni drone sistemleri, insansız hava araçları, insansız su üstü aracı ve İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemi ilk kez sergilendi.

Törene Yunanistan Savunma Bakanı’nın yanı sıra Amerika, Fransa, İngiltere ve Mısır’dan askeri birlikler de katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptığı konuşmada, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin törene katılmasını Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve uluslararası statüsünün göstergesi olduğunu söyledi.

Geçit töreninde yeni silahlar tanıtıldı

Güney Lefkoşa’da dün sabah saat 11.00’de başlayan askeri geçit töreninde, ilk kez insansız silah sistemleri ile yabancı askeri birlikler yer aldı. Törende Yunanistan’a ait iki F-16 savaş uçağı da uçuş gerçekleştirdi.

“BARAK-MX” tipi uzun ve orta menzilli uçaksavar sistemi ilk kez kamuoyuna gösterilirken, FPV dronlarını destekleyen üç araç da ilk kez tören kapsamında sergilendi.

Yunan Alayı ELDİK de ilk kez araçlı geçiş yaptı. Geçişte “Leonidas” zırhlı araçları, KORNET-E tanksavar füzeleriyle donatılmış Hummer araçları ile M-106 füze taşıma araçları yer aldı.

Rum “Swarmly Aero” şirketi tarafından üretilen ve geçen kasım ayında topçu birliğine dahil edilen “Poseidon H-10” tipi insansız hava araçları da ilk kez törende görücüye çıktı.

RMMO bünyesinde yeni kurulan “Kimyasal-Biyolojik ve Radyoaktif Tehditle Mücadele Mangası” da geçit töreninde ilk kez yer aldı.

Yabancı askeri birlikler de katıldı

Mısır’dan Askeri Polis Tören Birliği, dört bayrak taşıyıcısı ve 19 kişilik yaya birlik törene katıldı. Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait “CN-295 CASA” tipi uçak da Güney Kıbrıs semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Fransız Silahlı Kuvvetlerini temsilen 22 kişilik deniz piyadesi, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden ise 21 kişilik bando ve 22 kişilik piyade grubu geçit töreninde yer aldı.

ABD’nin “USS Roosevelt” gemisinde görev yapan 17 denizci de törene katılanlar arasında bulundu.

RMMO, polis, itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarına ait çeşitli araçlar ile ambulanslar da geçiş yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanı da törendeydi

Geçit törenini Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in yanı sıra Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, RMMO Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodoru ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Hupis izledi.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Komutanı Sir Richard Knighton ile Mısır, Fransa ve İngiltere silahlı kuvvetlerinin temsilcileri de töreni takip etti.

Hristodulidis: Gururluyum

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, askeri geçit töreninin ardından yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ulaştığı seviyeden gurur duyduğunu söyledi.

“Sigmalive” ve diğer haber sitelerine yansıyan açıklamasında Hristodulidis, yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin geçit töreninde yer almasının, Güney Kıbrıs’ın diğer devletlerle iş birliğinin ve statüsünün yükselmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hristodulidis ayrıca silahlanma programlarının sürekli olarak güçlendirildiğini ve güncellendiğini ifade ederek, Avrupa Birliği’nin önemli unsurlarından yararlanılarak yürütülen planlamaya da değindi.