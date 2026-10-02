‘Yakından takip edildi’

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aktürk, güneyde düzenlenen askeri geçit töreninin yakından takip edildiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Kıbrıs'la ilgili de konuşan

Aktürk, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin adada karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz.

Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir.”

Aktürk, ayrıca Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatının 3-16 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.