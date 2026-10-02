Üçü de sorgulanıyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 51 gram ağırlığında hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda Sudan uyruklu M.A.A.A.(E-26), A.A.B.E.(E-22) ve A.E.H.E.(E-21) tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Öğrenci oldukları öğrenilen zanlılar hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, zanlıların birlikte kaldıkları apartman dairesinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından arama yapıldığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine yapılan aramada mutfak masası üzerinde çeşitli ebatlarda 9 adet poşet içerisinde toplam yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

A.E.H.E.’nin üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırının içerisinde peçeteye sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktaran polis, M.A.A.A.’nın üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu pantolonun sağ arka cebinde hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirterek, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analizinin yapılabilmesi amacıyla KKTC Devlet Laboratuvarı’na gönderileceğini söyledi.

Ayrıca polis, ele geçirilen maddenin nasıl ve nereden temin edildiğinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

Polis; yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.