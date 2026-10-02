İstanbul’a gidemedi

Ercan Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen A.K.K.(E-32), bavulunda yapılan kontrolde içerisinde yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunması üzerine tutuklandı. Türkiye’nin İstanbul iline gitmek için havaalanına gittiği öğrenilen zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Ercan Havalimanı yolcu gidiş bölümünde, A.K.’nin bavulunu x-ray cihazından geçirdiği sırada, bavul içerisindeki metal öğütücüde yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve öğütücüyü yerde bulduğunu söylediğini aktardı.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınan emarelerin analize gönderileceğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı A.K. ise öğütücüyü ve içerisindeki maddeyi Lefkoşa’da yerde bulduğunu ve aldığını, Türkiye’ye giderken valizinde unuttuğunu söyledi.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

