Rumlar kışkırtıyor

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine ABD, Fransa, Yunanistan ve Mısır’dan askeri birliklerin katılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yabancı askerlerin törende yer almasını değerlendirirken, bazıları bunun bölgedeki gerilimi artırabileceğini ifade ederken, bazıları Rumların amacının Türkiye’yi ve KKTC’yi kışkırtmak olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Mustafa Sütçüoğluları

“Rum tarafının 1 Ekim’i Amerika, Fransa, Yunanistan ve Mısır askerleriyle kutlamasını hiç doğru bulmuyorum. Demek ki barış değil, savaş istiyorlar. Bu ülkede büyük bir belirsizlik var ve her an bir savaş çıkabilir.”

Mehmet Ziya

“Rumların amacı huzursuzluk çıkarmaktır. Kıbrıs’ta bir savaş olasılığı görmüyorum çünkü Yunanistan’ın ya da Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye kafa tutacak güçlerinin olmadığını düşünüyorum.”

Osman Hürelli

“Ne Amerika’da ne Mısır’da ne bir başkasında hayır var. Ansızın bir kıvılcım çıkarsa bu defa Rumlar Baf’ta da duramayacak. Bu törenler kışkırtmadan başka bir şey değildir. Biz de 15 Kasım’ı kutluyoruz ancak sadece garantörümüz olan Türkiye ile kutluyoruz. Onlar salata gibi her ülkeden askerle kutluyor ve doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ta yüzde 60 bir savaş olasılığı var diye düşünüyorum ancak endişem yoktur.”

Ali Fırat

“Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıl dönümünü Hristiyan ülkelerle kutluyor. Bu doğru değildir. Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak diğer yandan böyle kışkırtmalar yapılıyor. Bize de o zaman Müslüman ülkelerin askerleri gelsin birlikte kutlayalım bakalım tepkileri ne olacak. Kıbrıs’ta her zaman için bir savaş olasılığı vardır.”

Bayram Enver

“Rumların kutlamalarına katılanlar bir nevi destek veriyor ve bunu Türkiye iyi görmeyecektir. Biz de 15 Kasım’ı kutluyoruz ancak KKTC’yi biz kurduk ve biz kendimiz kutluyoruz. Kıbrıs’ta ileride bir savaş olasılığı görüyorum çünkü Rum, Yunanistan ve İsrail gibi ülkeleri arkasına alarak bir şey yapabileceğini sanıyor. Bu işler öyle yürümez. Türkiye eski Türkiye değil. İsterlerse denesinler ve görsünler ki denemeye bile bir daha kalkışmayacaklar.”

Ercan Keser

“Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu başka ülkelerin askerlerinin de katılımıyla kutluyor. Onların oraya gelmesi ve kutlama yapması bir sorun yaratmaz. Garantör ülke Türkiye ve Avrupa Birliği buna müsaade etmez. Kıbrıs’ta bir savaş olasılığı görmüyorum ancak bir barış inşallah olacaktır.”