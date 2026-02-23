Aynı mahalle hedef seçildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesi’nde bir gün arayla iki ayrı evin bahçesinden iki adet mutfak tüpü çaldıkları iddia edilen M.Z.T. (E-44), M.D. (E-21) ve O.D. (E-65)) tutuklanarak nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Yusufoğulları olguları aktardı. Polis memuru; zanlıların 19 Şubat tarihinde Karakol Mahallesi’nde bir şahsa ait evin bahçesinden bir adet mutfak tüpünü alıp sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 20 Şubat tarihinde ise yine Karakol Mahallesi’nde başka bir şahsa ait evin bahçesinden bir adet mutfak tüpü alıp sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu belirten polis, zanlıların tahkikatın selameti açısından tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.